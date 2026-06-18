Die besten Xbox-Angebote am Amazon Prime Day 2026: Die ersten Deals laufen schon jetzt!

Noch können wir nicht mit Sicherheit sagen, was die besten Xbox-Angebote am Prime Day sein werden, aber zwei der drei hier abgebildeten Spiele gibt es immerhin jetzt schon günstiger.

Vom 23. bis zum 26. Juni läuft der Amazon Prime Day 2026. Der riesige Sale wird auch diesmal wieder viele tausend Sonderangebote exklusiv für Prime-Mitglieder liefern, darunter mit Sicherheit eine Menge Gaming-Deals. Die ersten Vorab-Angebote laufen sogar schon jetzt! Die Übersicht über die aktuellen Schnäppchen findet ihr hier:

Wie üblich gilt: Die Top-Angebote können schnell ausverkauft sein. In diesem Artikel haben wir euch deshalb schon mal zusammengefasst, mit welchen Angeboten rund um die Xbox ihr rechnen solltet und was es sogar jetzt schon günstiger gibt, sodass ihr möglichst schnell zuschlagen könnt:

Xbox-Konsolen am Amazon Prime Day: Gibt's die Xbox Series X endlich wieder günstig?

Wenn ihr nach einer günstigen Xbox-Konsole sucht, solltet ihr nicht vergessen, dass es inzwischen eine Reihe verschiedener Versionen gibt.

Es ist lange her, dass es die Xbox Series X mal richtig günstig gab. Nicht nur ist der UVP seit dem Release deutlich gestiegen, es gibt auch seit vielen Monaten fast keine guten Sonderangebote mehr. Selbst für die Xbox Series S sieht es nicht viel besser aus.

Eigentlich wäre es am Prime Day also mal wieder an der Zeit für gute Angebote, doch da die Herstellung von Konsolen durch die Speicherkrise so viel teurer geworden ist, schätzen wir die Chancen nicht sehr hoch ein. Trotzdem sollte man die Xbox Series natürlich zumindest mal im Auge behalten und dabei nicht vergessen, dass es inzwischen einige verschiedene Varianten gibt:

Außerdem solltet ihr daran denken, dass Amazon am Prime Day traditionell gerne generalüberholte Konsolen verkauft. Da diese nicht so direkt von der Speicherkrise betroffen sind, könnten die Chancen hier besser stehen. Die generalüberholte Xbox Series X findet ihr hier:

Xbox-Spiele am Amazon Prime Day: Die ersten Angebote laufen schon!

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Autoplay

Was Spiele angeht, hat Amazon schon vorab eine Menge früher Prime-Day-Angebote gestartet. Zwar handelt es sich dabei größtenteils um PS5- und Switch-Spiele, es sind aber auch bereits einige Xbox-Titel dabei. Hier ein paar der wichtigsten:

Die Übersicht über die schon laufenden Gaming-Angebote findet ihr hier:

Wir hoffen, dass es zum richtigen Prime-Day-Start am Dienstag auch noch das eine oder andere große Xbox-Spiel aus den letzten Monaten oder aus dem letzten Jahr günstiger geben wird. Hier ein paar mögliche Kandidaten:

Xbox-Controller am Amazon Prime Day: Die Chancen stehen gut!

Dass der Microsoft Xbox Controller am Amazon Prime Day günstiger sein werden, ist gut möglich. Doch selbst wenn nicht, wird es sicherlich Alternativen geben.

Während die Chancen für günstige Konsolen derzeit schlecht stehen, gibt es an Deals mit Xbox-Controllern keinen Mangel. Selbst die Originale von Microsoft gab es in diesem Jahr bei Amazon schon mehrfach im Sonderangebot, und es ist gut möglich, dass der Händler auch zum Prime Day wieder Schnäppchen startet. Welche Version und Farbe günstiger sein wird, lässt sich aber nicht vorhersagen, deshalb bleibt nur, auf alle ein Auge zu haben:

Selbst wenn es die Original-Controller von Microsoft nicht günstiger geben sollte, werdet ihr mit ziemlicher Sicherheit wenigstens Xbox-Controller von Drittherstellern im Angebot abstauben können. Von diesen gibt es bei Amazon eine große Auswahl, sowohl offiziell lizenzierte als auch nicht lizenzierte. Hier findet ihr sie:

Xbox-SSDs am Amazon Prime Day: Schon jetzt erstaunlich günstig!

Die offizielle Xbox-SSD WD Black C50 gibt es jetzt schon günstig bei Amazon, bei der Alternative von Seagate sieht es nicht so gut aus.

Angesichts der schon erwähnten Speicherkrise sollte man eigentlich meinen, dass auch die Zeiten für günstige SSDs schlecht wären, aber die offizielle Xbox-SSD WD Black C50 ist erstaunlich preisstabil geblieben und bei Amazon aktuell sogar so günstig, dass ihr gar nicht unbedingt bis zum Prime Day warten müsst. Es ist zwar möglich, dass Amazon den Preis nächste Woche noch um ein paar Euro senkt, aber viel günstiger kann die 1TB-Version kaum werden:

Schlechter sieht es bei der anderen offiziellen Xbox-SSD, der Seagate Speichererweiterungskarte, aus. Diese ist zumindest in der beliebten 1-TB-Version so stark im Preis gestiegen, wie es in der aktuellen Situation zu erwarten war, und dürfte selbst dann, wenn noch ein dicker Rabatt kommen sollte, kaum an die WD Black C50 heranreichen. Aber ganz sicher kann man sich natürlich nie sein: