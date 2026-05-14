Läuft gerade Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?
Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

86 Aufrufe

Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Profilbild von Tobias Veltin

Tobias Veltin
14.05.2026 | 14:00 Uhr

Dass die Forza Horizon-Spiele ganz fantastische Open World-Rennspiele sind, muss ich vermutlich niemandem mehr erzählen. Die fünf bisherigen Teile aus dem Hause Playground Games eroberten das Genre zunächst im Sturm und zementierten ihren hervorragenden Ruf dann mit jedem Teil aufs Neue. Spätestens mit Teil 5 gab es aber auch kritische Stimmen, von Stillstand auf sehr hohem Niveau war da die Rede und von gewissen Abnutzungserscheinungen.

Und genau deshalb ist jetzt der Release von Forza Horizon 6 so spannend. Denn für den hat sich Playground so lange Zeit genommen wie noch nie, nämlich über vier Jahre. Reicht das für den nächsten Meilenstein in einer Serie, die eigentlich schon auf einem enorm hohen Level angekommen ist? Tobi hat die Kampagne durchgespielt und kann euch die Antwort geben.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig Video starten   1     3   12:12

vor 5 Tagen

Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig
Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer? Video starten   13:24

vor einer Stunde

Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?
Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans! Video starten   2   9:45

08.04.2026

Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!
Forza Horizon 6 zeigt endlich Gameplay:So spektakulär sieht das Open-World-Rennspiel in Japan aus Video starten   0:47

22.01.2026

Forza Horizon 6 zeigt endlich Gameplay:So spektakulär sieht das Open-World-Rennspiel in Japan aus
Video-Tests

Video-Tests
1.011 Videos

Zum Kanal
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6

Genre: Sport

Release: 19.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer? Video starten   13:24

vor einer Stunde

Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?
Resident Evil Requiem bekommt einen neuen Modus: Das ist Leon Must Die Forever Video starten   0:35

vor 6 Tagen

Resident Evil Requiem bekommt einen neuen Modus: Das ist Leon Must Die Forever
Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig Video starten   1     3   12:12

vor 5 Tagen

Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig
Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen! Video starten   2     14:39

vor 2 Tagen

Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen!
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Subnautica 2: Die Fortsetzung zu einem der besten Survival-Spiele kommt diesmal mit Koop - aber noch schweben Wolken über dem Traumspiel Video starten   1     22:55

08.10.2025

Subnautica 2: Die Fortsetzung zu einem der besten Survival-Spiele kommt diesmal mit Koop - aber noch schweben Wolken über dem Traumspiel
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer? Video starten   13:24

vor einer Stunde

Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?
Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen! Video starten   2     14:39

vor 2 Tagen

Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen!
So gehen tolle Lizenzumsetzungen Video starten   1   15:17

vor 4 Tagen

So gehen tolle Lizenzumsetzungen
Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig Video starten   1     3   12:12

vor 5 Tagen

Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig
Gothic Remake: Ein Comeback mit altbekannten Macken Video starten   51:33

vor 5 Tagen

Gothic Remake: Ein Comeback mit altbekannten Macken
Outbound - Test-Video zum Cozy Camping-Trip Video starten   13:39

vor 5 Tagen

Outbound - Test-Video zum Cozy Camping-Trip
The Sinking City 2 zeigt sich in voller Unreal-Engine-5-Pracht und erscheint noch diesen Sommer Video starten   1   2:34

vor 6 Tagen

The Sinking City 2 zeigt sich in voller Unreal-Engine-5-Pracht und erscheint noch diesen Sommer
Resident Evil Requiem bekommt einen neuen Modus: Das ist Leon Must Die Forever Video starten   0:35

vor 6 Tagen

Resident Evil Requiem bekommt einen neuen Modus: Das ist Leon Must Die Forever
Path of Exile 2: Riesiges Update 0.5 Return of the Ancients bringt neue Endgame-Storylines, Bosse, Uniques und Ascendancys Video starten   4:01

vor 6 Tagen

Path of Exile 2: Riesiges Update 0.5 "Return of the Ancients" bringt neue Endgame-Storylines, Bosse, Uniques und Ascendancys
Historiker vs. Videospiele: Warum wir ein falsches Mittelalter lieben | mit Steinwallen Video starten   57:40

vor 6 Tagen

Historiker vs. Videospiele: Warum wir ein falsches Mittelalter lieben | mit Steinwallen
Das Gothic Remake ist auf dem richtigen Weg - mit allen Vor- und Nachteilen! Video starten   2     2   18:38

vor 6 Tagen

Das Gothic Remake ist auf dem richtigen Weg - mit allen Vor- und Nachteilen!
Star Fox 64 bekommt ein Switch 2-Remake: Nintendo Direct-Spezialausgabe stellt die Neuauflage vor Video starten   2     1   27:40

vor einer Woche

Star Fox 64 bekommt ein Switch 2-Remake: Nintendo Direct-Spezialausgabe stellt die Neuauflage vor
mehr anzeigen