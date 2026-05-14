Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Dass die Forza Horizon-Spiele ganz fantastische Open World-Rennspiele sind, muss ich vermutlich niemandem mehr erzählen. Die fünf bisherigen Teile aus dem Hause Playground Games eroberten das Genre zunächst im Sturm und zementierten ihren hervorragenden Ruf dann mit jedem Teil aufs Neue. Spätestens mit Teil 5 gab es aber auch kritische Stimmen, von Stillstand auf sehr hohem Niveau war da die Rede und von gewissen Abnutzungserscheinungen.

Und genau deshalb ist jetzt der Release von Forza Horizon 6 so spannend. Denn für den hat sich Playground so lange Zeit genommen wie noch nie, nämlich über vier Jahre. Reicht das für den nächsten Meilenstein in einer Serie, die eigentlich schon auf einem enorm hohen Level angekommen ist? Tobi hat die Kampagne durchgespielt und kann euch die Antwort geben.