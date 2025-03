Eines der besten deutschen Rollenspiele überhaupt gibt’s jetzt für 9,99€: Action-RPG für PS5 & PS4 im Angebot schnappen!

Diesem riesengroßen deutschen Action-Rollenspiel solltet ihr spätestens zum jetzigen Preis endlich mal eine Chance geben.

80 Stunden auf dem RPG-Mond: Das bietet der deutsche Rollenspiel-Hit

Es geht hier um CrossCode, bei dem es sich gewissermaßen um ein Rollenspiel im Rollenspiel handelt. Ihr spielt nämlich Lea, die sich ohne Erinnerungen in einem Roboter-Avatar wiederfindet, in dessen Gestalt sie fortan an einem riesigen Live-Rollenspiel auf dem Mond Shadoon teilnimmt. Unsere Aufgabe besteht darin herauszufinden, wie sie hierherkam und wie sie in ihren richtigen Körper zurückkehren kann.

Trotz des nostalgischen, an Klassiker wie Chrono Trigger erinnernden Looks handelt es sich spielerisch bei CrossCode nicht um ein traditionelles JRP mit Rundenkämpfen. Stattdessen bekommt ihr hier jede Menge Action geboten. Lea rückt ihren Feinden nämlich auf die Ferne mit Energiebällen zu Leibe oder zerlegt sie im Nahkampf mit dem Schwert. Daneben wird eine Mischung aus Erkundung und Rätseln geboten, die an die Zelda-Reihe erinnert.

Optisch bietet CrossCode eine Menge nostalgischen Charme für SNES-Fans.

CrossCode punktet zudem durch seinen gewaltigen Umfang. Selbst dann, wenn ihr euch weitgehend auf die Hauptstory konzentriert, dürftet ihr rund 35 bis 50 Stunden beschäftigt sein. Versucht ihr hingegen, auch die meisten Nebenquests mitzunehmen, können es sogar 70 bis 80 Stunden werden. Zum Glück besitzt CrossCode ein komplexes Progressionssystem, durch das ihr die ganze Zeit über neue Skills lernt. Da sich diese wechseln lassen, könnt ihr mit verschiedenen Spielstilen experimentieren.

Alles in allem kommen mit CrossCode nicht nur diejenigen auf ihre Kosten, die sich nach der guten alten Zeit der SNES-Klassiker zurücksehnen. Das Gameplay ist nämlich kein bisschen altmodisch, sondern leicht zugänglich und trotzdem lange motivierend. Das ungewöhnliche Setting trägt ebenfalls dazu bei, dass sich das Action-RPG trotz Pixellook frisch anfühlt.