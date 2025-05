Eines der besten PS5-Headsets überhaupt gibt's jetzt 130€ günstiger: Dieses Amazon-Angebot läuft nur noch bis morgen!

Eines der absoluten High-End-PS5-Headsets gibt es bei Amazon nur noch für kurze Zeit im Sonderangebot.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der besten PS5-Headsets auf dem Markt im Sonderangebot schnappen: Das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless bekommt ihr dort aktuell rund 130€ günstiger im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen findet ihr nirgendwo einen besseren Preis für das mit Active Noise Cancelling ausgestattete High-End-Modell. Hier geht’s direkt zum Deal:

Falls euch dieses High-End-Modell eine Nummer zu teuer sein sollte, könnt ihr alternativ auch das noch immer hervorragende und sehr beliebte, aber viel günstigere SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless im Sonderangebot abstauben. Beide Deals sind Teil des aktuellen Tech Week Sales bei Amazon, der nur noch bis zum 13. Mai (also bis morgen) laufen soll. Danach dürfte der Preis also wieder in die Höhe gehen.

SteelSeries Arctis Nova Pro: Was bietet das kabellose High-End-Headset für PS5?

Die Version des SteelSeries Arctis Nova Pro aus dem aktuellen Amazon-Angebot ist mit PS5, PS4, Switch, Switch 2 und PC kompatibel, aber nicht mit Xbox!

Dass das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless das Flaggschiff unter den PS5-Headsets des berühmten Herstellers ist, zeigt sich schon bei der hochwertigen Verarbeitung und dem hohen Tragekomfort. Die Hörer sind nicht nur gut gepolstert, sondern auch drehbar, weshalb sie sich leichter mitnehmen und auch unterwegs zum Musikhören verwenden lassen. Hierfür wird neben der 2,4-GHz-Verbindung für die Konsole auch Bluetooth unterstützt.

Wichtiger ist aber natürlich der Klang und hier liefert das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless die Leistung ab, die man von einem Headset dieser Preisklasse erwarten kann. Insbesondere die Mitten und Bässe werden akkurat wieder gegeben und haben auch den nötigen Druck, um etwa Explosionsgeräusche glaubhaft rüberzubringen. Per App könnt ihr zudem umfangreiche Einstellungen vornehmen und den Sound ganz an eure Vorlieben anpassen.

Das SteelSeries Arctis Nova Pro wird euch zusammen mit einer Docking-Station geliefert, die euch einen der beiden Akkus aufladen und schnell verschiedene Einstellungen vornehmen lässt.

Daneben hat das Arctis Nova Pro dem Arctis Nova 7 noch zwei spezielle Features voraus: Erstens bietet es Active Noise Cancelling (ANC), wodurch Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden und ihr euch ganz aufs Spielen konzentrieren könnt. Zweitens werden zwei Akkus zum Wechseln mitgeliefert. Ist der eine leer, könnt ihr ihn also einfach austauschen und weiterspielen, während der andere in der Docking-Station lädt. Beide Akkus haben eine Laufzeit von jeweils knapp 25 Stunden.