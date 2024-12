Das beste PS5-Horrorspiel 2024 im Angebot: Diesen surrealen Survival-Hit könnt ihr euch jetzt günstig schnappen!

Packende Horror-Atmosphäre mit vielen surrealen Elementen: Das beste PS5-Horrorspiel des Jahres 2024 gibt's jetzt im Angebot.

2024 war mal wieder ein wirklich gutes Spielejahr, auch und gerade auf der PS5. Lediglich das Horror-Genre wurde diesmal nicht ganz so gut bedient wie in manch früherem Jahrgang, doch selbst in diesem Bereich hat das Jahr ein großes Grusel-Highlight hervorgebracht, das weltweit Top-Wertungen kassiert hat.



Das beste PS4-Horrorspiel 2024: Wie gut ist es wirklich?

Das Silent Hill 2 Remake bietet reichlich Action, trotzdem steht die unheilvolle Atmosphäre stets im Vordergrund.

Es geht hier um die Neuauflage des Horrorklassikers Silent Hill 2. Das von Bloober Team (Layers of Fear) stammende PS5-Remake hat weltweit hohe Wertungen abgestaubt, laut OpenCritic liegt der internationale Bewertungsdurchschnitt bei 87 Punkten. Ähnlich begeistert waren auch wir im GamePro-Test, wie ihr hier genauer nachlesen könnt:

Die neue Version bringt dank moderner Grafik die packende, stets unheimliche bis schlicht unangenehme Atmosphäre des Originals noch besser zur Geltung. Auch die hervorragend animierten Zwischensequenzen wurden toll in Szene gesetzt. Außerdem bekommt ihr natürlich eine überarbeitete Steuerung und neue Komfort-Features, die es vor 23 Jahren beim ursprünglichen Release noch nicht gab.

Inhaltlich bleibt das neue Silent Hill 2 der Vorlage zwar im Kern treu, fügt ihr jedoch einiges hinzu. Es gibt verschiedene neue Passagen und nun insgesamt acht statt „nur“ sechs unterschiedlichen Enden. An der Prämisse hat sich dennoch nichts geändert: Nachdem er eine Nachricht von seiner vor drei Jahren verstorbenen Frau bekommt, macht der Protagonist James Sunderland sich sofort in einem verschlafenen Städtchen auf die Suche nach ihr, obgleich hier schon auf den ersten Blick erkennbar etwas nicht stimmt.

8:37 Silent Hill 2 ist nicht perfekt, aber viel besser als erwartet

Was das Gameplay betrifft, bekommt man im Wesentlichen die bekannte Mischung aus Kämpfen, kleinen Rätseln, Erkundung und Survival-Mechaniken geboten. Das alles funktioniert gut, trotzdem ist Silent Hill 2 kein Spiel, das man in erster Linie aufgrund seiner spielerischen Qualitäten oder der Action spielen sollte. In dieser Hinsicht liefert der Konkurrent Resident Evil besser ab.

Silent Hill 2 punktet hingegen durch seinen Schauplatz und seine ganz eigene Art von Horror. Während ihr in Resident Evil zumeist leicht verdaulichen Schrecken mit B-Movie-Charme serviert bekommt, packt Silent Hill 2 auch härtere Themen an und schreckt nicht davor zurück, sein Publikum mit skurrilen Bildern zu verstören. Das gelingt der neuen Fassung noch besser als der alten, weshalb wir sie sowohl Veteranen als auch Neulingen nur wärmstens empfehlen können.