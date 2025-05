Das vielleicht beste PS5-Horrorspiel gibt’s jetzt im Angebot: Dieses Survival-Meisterwerk hat weltweit Top-Wertungen abgestaubt!

Mehr Grusel-Atmosphäre geht nicht: Eines der besten PS5-Horrorspiele könnt ihr euch jetzt im Angebot schnappen!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der besten Horrorspiele, die es auf PS5 gibt, günstig im Angebot schnappen. Den AAA-Hit, der sowohl auf Metacritic als auch in unserem GamePro-Test eindrucksvolle 93 Punkten abgestaubt hat, bekommt ihr dort jetzt zum Schnäppchenpreis von nur 19,99€. Wie lange der Deal gilt, verrät der Händler übrigens nicht, weshalb ihr besser nicht zu lange warten solltet. Hier findet ihr das Angebot:

Falls ihr dieses Spiel schon habt, könnt ihr bei Amazon übrigens gerade noch ein paar weitere Horrorspiele günstiger bekommen. Von einigen Angeboten sind aktuell allerdings nur noch wenige Exemplare verfügbar, weshalb sie bald weg sein dürften. Hier ein paar Beispiele:

PS5-Hit: Klassischer Survival-Horror mit moderner Shooter-Action

Das kleine, spanische Dorf, in dem wir zu Beginn von Resident Evil 4 ankommen, wirkt selbst ohne gefährliche Gegner schon gruselig genug.

Es geht hier um die PS5-Version von Resident Evil 4, ein aufwendiges Remake des Horrorklassikers, das nicht einfach nur höhere Auflösung und mehr Details, sondern komplett neue Grafik auf dem neuesten Stand bietet. Insbesondere die modernen Licht- und Schatteneffekte sorgen dafür, dass die Gruselatmosphäre noch dichter ist als im Original aus dem Jahr 2005.

Mindestens ebenso wichtig ist aber, dass die nach heutigen Maßstäben reichlich unkomfortable Steuerung modernisiert wurde. Das neue Resident Evil 4 steuert sich nun wie ein moderner Third Person Shooter. Trotzdem geht das alte Survival-Horror-Spielgefühl nicht verloren, was unter anderem an dem nach wie vor hervorragenden Leveldesign liegt. Die verschachtelten Umgebungen lassen uns hinter jeder Ecke den nächsten Schrecken vermuten.

2:28 Resident Evil 4 - Gameplay aus dem Remake des Horrorklassikers

Als Leon S. Kennedy reisen wir auf der Suche nach der entführten Tochter des Präsidenten in ein kleines, spanisches Dorf. Dort angekommen, stellen wir schnell fest, dass mit den Dorfbewohnern etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Fortan müssen wir uns mit den Anhängern einer geheimnisvollen Sekte und noch weit gefährlicheren und bizarreren Kreaturen herumschlagen.

Selbst die Story wurde leicht überarbeitet. Der wesentliche Plot und der B-Movie-Charme des Originals bleiben jedoch erhalten, obwohl wir jetzt eine Inszenierung mit Zwischensequenzen auf dem höchsten AAA-Niveau bekommen. Insgesamt kann man das Resident Evil 4 Remake nur jedem Horror-Fan wärmstens ans Herz legen. Es ist modern genug, um auch Neulinge zu begeistern, und gleichzeitig nah genug am Original, um die nostalgischen Gefühle der Veteranen zu wecken.