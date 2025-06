Das beste PS5-Rollenspiel des letzten Jahres gibt's jetzt im Angebot: Metascore 94 & bis zu 100 Stunden Spielzeit!

Das beste PS5-Rollenspiel 2024 bekommt ihr bei Amazon gerade im Sonderangebot.

Gerade könnt ihr euch das laut Kritikern beste PS5-Rollenspiel des letzten Jahres günstiger schnappen. Das Meisterwerk mit 94 Punkten auf Metacritic und etwa 60 bis 100 Stunden Spielzeit gibt es jetzt bei Amazon im Sonderangebot. Wie lange der Deal gilt, verrät der Händler allerdings nicht, also könnte sich der Preis jederzeit wieder ändern. Hier findet ihr das Spiel:

PS5-Rollenspielhit: Fantasy-Abenteuer mit Intrigen wie in Game of Thrones

1:45 Metaphor: ReFantazio ist das neue Spiel der Persona-Macher

Es geht hier natürlich um Metaphor: ReFantazio, den jüngsten Geniestreich des Teams hinter der Persona-Reihe. Falls ihr den Rollenspiel-Meisterwerken bislang keine Chance gegeben habt, weil ihr keine Lust hattet, euch durch den Alltag eines japanischen Highschool-Schülers hindurchzuquälen, habt ihr Glück, denn mit Japan hat Metaphor nichts mehr zu tun. Stattdessen spielt das JRPG in einer Fantasywelt, deren technische Entwicklung etwa auf dem Stand der frühen Neuzeit ist.

Trotzdem, bleibt das Rollenspiel weiterhin in zwei Teile unterteilt: Der eine besteht wie in Persona aus Kämpfen und der Erforschung von Dungeons. Der andere setzt nun anstelle des Schulalltags das politische Leben im Fantasy-Reich: An der Oberwelt seid ihr häufig in der Stadt unterwegs, um einflussreiche Personen zu treffen und Beziehungen zu knüpfen. Dabei steht euch an jedem Tag nur eine begrenzte Menge von Aktionen zur Verfügung, weshalb ihr klug eure Prioritäten setzen müsst.

Die Spielwelt von Metaphor: ReFantazio ist faszinierend und die Geschichte wird spektakulär im Anime-Stil in Szene gesetzt.

Gerade dieses Leben an der Oberwelt gehört zu den Glanzstücken von Metaphor: ReFantazio, denn das Rollenspiel bietet eine so glaubhafte Spielwelt mit so vielfältigen Fraktionen, Bevölkerungsschichten und Intrigen, dass es sich nicht mal vor Game of Thrones verstecken muss. Der Geschichte rund um einen ermordeten König und einen Thronerben mit zweifelhaftem Ruf zu folgen, ist zudem auch dank der aufwendigen Anime-Zwischensequenzen ein Vergnügen.

Was das Gameplay angeht, hat Metaphor: ReFantazio ebenfalls eine große Verbesserung im Vergleich zur Persona-Reihe zu bieten. Zwar zieht ihr noch immer mit eurer Heldengruppe in rundenbasierte Gefechte, wobei die vielen verschiedenen Charakterklassen mit Spezialfähigkeiten und Kombo-Angriffen für Komplexität sorgen. Viele Kämpfe gegen schwächere Gegner lassen sich nun aber auch mit Action-Kämpfen in Echtzeit erledigen, was dem Spielablauf deutlich mehr Tempo verschafft.