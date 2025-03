Der Bestseller auf Amazon: Dieses Kindle ist nicht nur zum Lesen genial und ist jetzt so günstig wie noch nie!

Mit dem Kindle Scribe könnt ihr so viel mehr machen als nur Bücher lesen.

In ein richtiges Buch kann man zwar auch hineinkritzeln, aber das sieht einfach nicht aus und wird euch garantiert den einen oder anderen bösen Blick von Buch-Enthusiasten einbringen, zu denen ich mich auch zähle. Da kommt der Kindle Scribe gerade recht. Er ist nicht nur leichter als die meisten gedruckten Bücher, sondern lässt euch Notizen digital festhalten, was wesentlich schöner ist. Und dank eines speziellen Angebots auf Amazon könnt ihr es euch gerade besonders günstig sichern.

Ohne Zweifel das stärkste Kindle auf dem Markt

Klar, für Personen, die einfach nur lesen möchten, oder sich einen E-Reader mit Farbanzeige wünschen, sollten eher zum Kindle Paperwhite oder Kindle Colorsoft greifen, aber von der Menge der Funktionen schlägt der Kindle Scribe die anderen Modelle um Längen.

Das Kindle Scribe ist auch ein perfekter Begleiter für eure Homeoffice-Projekte.

Dank der Active Canvas-Funktion und dem mitgelieferten Eingabestift könnt ihr eure eigenen Notizen und sogar Zeichnungen erstellen und auch direkt in eure eBooks schreiben. Damit sich das nicht seltsam anfühlt, ist das Display so designt, dass es sich nach echtem Papier anfühlt.

Außerdem könnt ihr sehr einfach Dokumente auf euer Kindle Scribe laden und auch Dokumente in eure Cloud hochladen, so dass ihr eure selbstgeschriebenen Notizen auch auf eurem Laptop weiter bearbeiten könnt. Ihr merkt also: Das Kindle Scribe ist nicht nur was für die Freizeit, sondern kann auch bei eurer Arbeit ein wertvoller Unterstützer sein.

Bestpreis: So kommt das gute Angebot für den Kindle Scribe zustande

Auch die restlichen Spezifikationen des E-Reader können überzeugen: Das 10,2 Zoll große Display ist standardmäßig dunkler als bei Tablets oder Smartphones, um die Augen zu schonen und mehr nach Papier auszusehen. Die 300 ppi (pixel by inch) sorgen zudem für ein sehr scharfes, klares Bild. Auch von der Akkulaufzeit können Tablets nur träumen: Bei Nutzung der Schreibfunktion hält eine Akkuladung ungefähr drei Wochen, ohne Schreibfunktion kann eine Ladung auch bis drei Monate halten.

Doch wie kommt der massive Preisabfall zustande? Ganz einfach: Bei dem Angebot handelt es sich um gebrauchte Geräte, die von Amazon generalüberholt und zertifiziert wurden. Die Software der Geräte wurde also zurückgesetzt und die Reader kommen auch gründlich gereinigt bei euch euch an. Außerdem werden im Vorfeld eventuelle Schäden und Fehler behoben. Ihr erhaltet also ein Gerät im Top Zustand.