Mit bis zu 50 Prozent Preisersparnis präsentiert beyerdynamic viele Geschenkideen, die bei einer Bestellung bis zum 19.12. noch pünktlich unter dem Weihnachtsbaum landen. Davon ausgenommen sind lediglich Manufaktur-Kopfhörer, die aufgrund der Individualisierung etwas länger brauchen.

Teil der Jingle Sales Aktion sind unter anderem spannende Angebote auf bereits reduzierte Produkte (Outlet inbegriffen), 20 % auf alle personalisierbaren Manufaktur-Kopfhörer, sowie aktuelle Bestpreise, die ihr ausschließlich im Online-Shop von beyerdynamic findet.

Außerdem schenkt euch beyerdynamic zusätzlich den Versand für alle Bestellungen ab 15 Euro, sowie einen GRATIS-Thermobecher beim Kauf eines Amiron wireless copper. Beim Kauf eines T1 (B-Ware) und Amiron wireless erhaltet ihr zudem ein GRATIS-Tidal-Abo.

Ob Creator, Gamer oder Musikliebhaber – bei der Jingle Sales Aktion findet jede:r hochwertiges und langlebiges Audio-Equipment von beyerdynamic.

Geschenkideen bis 100 Euro

Auf zuverlässige Kopfhörer und perfekten Sound sollte niemand verzichten müssen. Das schreibt sich beyerdynamic auch auf die Fahne und bietet großartige Geschenkideen auch im Preissegment bis 100 Euro an.

Der Beat BYRD In-Ear Kopfhörer bietet für nur 24,90 Euro einen ausgewogenen Klang und druckvollen Bass und garantiert dabei hohen Tragekomfort. Als ebenso zuverlässiger und langlebiger Begleiter im Alltag hat sich der Soul BYRD etabliert. Mit dem extra flachen In-Ear-Design, seinem Bedienungskomfort und großartigem Klangspektrum ist er der vielseitige Allrounder – immer und überall. Den Soul BYRD bietet beyerdynamic aktuell für 59 Euro statt 79 Euro an.

Alle Creator, die einen mobilen Studio-Kopfhörer für Monitor- und Recordingzwecke (geschlossen) suchen, können sich über die 33 % Rabatt (nur 66 Euro statt 99 Euro) beim DT 240 PRO freuen. Der ohrumschließende professionelle Kopfhörer in kompaktem Design bietet dabei verzerrungsfreien Klang im Studio und an portablen Endgeräten und schirmt Umgebungsgeräusche ideal ab.

Geschenkideen von 100 Euro bis 250 Euro

Einen preislich absoluten Hingucker der Jingle Sales Aktion stellt der LAGOON ANC Explorer für gerade einmal 149 Euro (50% rabattiert) dar. Der kabellose Kopfhörer mit integriertem Mikrofon und aktiver Geräuschunterdrückung eignet sich ideal fürs Homeoffice, den Arbeitsplatz oder auch als Begleiter für unterwegs. Die MOSAYC Klangpersonalisierung und praktische Usability-Features wie das Light Guide System ergänzen die herausragende akustische Performance.

Das legendäre Gaming-Headset MMX 300 ist zum Angebotspreis von 222 Euro statt 299 Euro zu erhalten. Der MMX 300 profitiert von der jahrelangen Erfahrung des Herstellers im Studio-Bereich: Er klingt dynamisch, druckvoll und gleichzeitig präzise. Besonders bei der Lokalisierung von Gegnern schlägt die ausgeprägte Räumlichkeit und die klar strukturierte Kulisse des MMX 300 zu Buche. Ebenso wichtig für passionierte Gamer ist ein hochwertiges Mikrofon, um stets hohe Sprachverständlichkeit zu gewährleisten. beyerdynamic setzt daher auf ein exklusives Kondensatormikrofon, das auch professionellen Ansprüchen souverän gerecht wird.

Für alle Creator oder Gamer könnte das hochwertige USB-Mikrofon FOX das perfekte Geschenk sein. FOX begeistert durch seine Vielseitigkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Ob spontane Musikaufnahme, das Einsprechen eines Textes oder Starten eines Livestreams mit hoher Sprachqualität – in allen Situationen bietet FOX eine extrem rauscharme Aufnahmequalität und hohe Zuverlässigkeit zum günstigen Preis. Aktuell gibt es das Mikrofon für nur 111 Euro statt 179 Euro.

Geschenkideen über 250 Euro

Luxus pur gibt es mit dem geschlossenen Over-Ear-Kopfhörer Amiron wireless für aktuell 549 Euro statt 699 Euro. Natürlich "Made in Germany" überzeugt der überaus bequeme Kopfhörer mit exzellenter Material- und Verarbeitungsqualität, intuitiver Touchpad-Bedienung und MOSAYC Klang-Personalisierung. Jedes akustische Detail wird erfasst und präzise dargestellt. Der Amiron wireless überzeugt dabei mit hoher akustischer Ausgewogenheit und Homogenität. Hoher Tragekomfort, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit und ein Freisprechmikrofon mit sehr guter Stimmerfassung zählen zu weiteren Kaufargumenten des Amiron wireless‘.

Übrigens, den Amiron wireless gibt es auch in edler Kupferoptik als Amiron wireless copper. Aktuell ganze 100 Euro günstiger für nur 699 Euro. Beim Kauf schenkt euch beyerdynamic hier zudem noch einen GRATIS-Thermobecher.

Auch der Blick auf die Produkte im Outlet lohnt sich in der Vorweihnachtszeit. beyerdynamic bietet den offenen High-End-Kopfhörer T1 (B-Ware) aktuell 25 % günstiger für 749 Euro statt 999 Euro an.

Der T1 (3. Generation) wird am Firmenstandort in Heilbronn von Hand gefertigt und trumpft mit einem fantastischen Klangerlebnis auf. Zu seinen Stärken zählen dabei definitiv die Räumlichkeit und die damit einhergehende atmosphärisch starke Wiedergabe, die für ein authentisches Klangerlebnis sorgen. Ein hervorragender Sitz am Kopf und besonders weiche Ohrpolster sorgen selbst bei längerem Musikgenuss zu Hause für viel Musikfreude. Ein Kopfhörer der Luxusklasse, der sich allemal verdient macht.

Kleiner Tipp: Im Outlet sind häufig auch erst kürzlich veröffentlichte Produkt-Neuheiten zu absoluten Bestpreisen erhältlich. beyerdynamic weist jedoch auf die begrenzte Stückzahl einiger Produkte hin – regelmäßiges Vorbeischauen und Schnellsein lohnt sich also mehr denn je.