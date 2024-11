Black Friday 2024: Amazon gibt Start des Riesen-Sales bekannt und verrät erste Angebote!

Das Startdatum des Amazon Black Friday Sales ist bekannt. Schon bald beginnen zehntausende Angebote.

Amazon hat den Start-Termin für den Black Friday Sale 2024 bekannt gegeben: Am 21. November beginnt die Aktion unter dem Titel „Black Friday Woche“, sie soll bis zum 2. Dezember (also bis Cyber Monday) dauern. Auch in diesem Jahr soll der Sale wieder riesig werden: Amazon verspricht eine Auswahl von zehntausenden Sonderangeboten. Sobald die Deals gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Der Sale beginnt übrigens pünktlich um Mitternacht. Da gerade bei Amazon die besten Angebote erfahrungsgemäß sehr schnell ausverkauft sein können, kann es sich lohnen, mal etwas länger wach zu bleiben und direkt zum Start reinzuschauen. Auf jeden Fall empfehlen wir euch, nicht bis zum allerletzten Tag des Black Friday Sales zu warten.

Amazon Black Friday 2024: Was ist schon bekannt über die Angebote?

Hauseigene Produkte von Amazon werden auf jeden Fall unter den Angeboten des Black Friday Sales sein.

Abgesehen davon, dass es zehntausende Sonderangebote geben wird, hat Amazon bislang nicht allzu viel Konkretes zu den Deals bekannt gegeben. Mit Sicherheit wissen wir immerhin, dass wieder verschiedene Amazon-Eigenmarken mit dabei sein werden. Ihr könnt euch also vermutlich auf günstige Echo Smart-Lautsprecher, Kindle Reader und Fire TV-Sticks freuen. Einen ersten Deal gibt es sogar schon: Ihr könnt euch jetzt zweimal den Echo Pop zum Preis von einem sichern.

Außerdem hat Amazon bereits angekündigt, dass Produkte einiger großer Marken wie beispielsweise LEGO, Philips und Sony unter den Angeboten sein werden. Ob dies auch die PlayStation 5 einschließt, können wir leider noch nicht mit Sicherheit sagen. Zumindest bei der PS5 Slim stehen die Chancen jedoch ausgezeichnet, bei der gerade erst erschienenen PS5 Pro sind wir uns hingegen nicht so sicher.

Für Anime-Fans wird der Amazon Black Friday 2024 ein Fest, denn sie bekommen unter anderem das Crunchyroll-Abo zum Schnäppchenpreis.

Ebenfalls bekannt ist, dass es einige günstige Streaming-Angebote auf Amazon Prime Video geben wird. So könnt ihr beispielsweise ab dem 21. November den Streaming-Dienst Paramount+ drei Monate lang zum halben Preis abonnieren. Das Abo der Anime-Channels Crunchyroll und Aniverse könnt ihr drei Monate lang für nur 0,99€ pro Monat nutzen. Dieser Deal läuft vom 26. November bis zum 2. Dezember.

