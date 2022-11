Black Friday: Amazon hat den großen Sale schon um Mitternacht gestartet

Die Black Friday Woche bei Amazon läuft schon seit letztem Freitag, aber um Mitternacht hat Amazon nun einen Tag zu früh auch den richtigen Black Friday eingeläutet und dabei seinem Sale nochmal einige neue Angebot hinzugefügt. Der Sale soll heute und morgen den ganzen Tag über laufen. Wir nehmen an, dass Amazon in dieser Zeit immer mal wieder neue Angebote starten wird. Es dürfte sich also lohnen, ab und zu vorbeizuschauen. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Was sind die besten Deals?

Welche die besten neuen Deals sind, ist etwas schwer zu sagen, da Amazon nicht nach neuen und älteren Deals aus der Black Friday Woche unterscheidet. Wir werden deshalb etwas Zeit brauchen, um die Masse der Angebote zu sortieren und die besten Neuzugänge herauszusuchen. Einstweilen hier schon mal eine Liste an Angeboten, die auf jeden Fall gut sind, egal ob alt oder neu:

Neben dem Black Friday bei Amazon laufen natürlich auch noch die vielen Sales bei anderen Händlern. In unserer GamePro-Übersicht zum Black Friday findet ihr bereits die größten Highlights, insbesondere aus dem Gaming-Bereich. Dort werden wir euch auch in den kommenden Tagen über die besten neuen Deals auf dem Laufenden halten. Falls ihr selbst ein paar der anderen großen Sales durchsuchen möchtet, könnt ihr das hier tun: