Black Friday: LG OLED-TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz jetzt zum absoluten Bestpreis kaufen

Im Black Friday Sale bei Otto könnt ihr jetzt den hochwertigen und gut fürs Gaming geeigneten 4K-Fernseher LG OLED B23 günstig im Angebot bekommen: Für die Version mit 55 Zoll zahlt ihr nur noch 879€ (UVP: 1899€). Laut Vergleichsplattformen gab es bislang weder den B23 noch die sehr ähnlichen Modelle B26 und B29 je zuvor für weniger als 1000€. Hier geht’s zum Deal:

Der Black Friday Sale bei Otto läuft noch bis zum 28. November, die Highlights könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Neben Fernsehern gibt es beispielsweise auch noch Handys und Tablets sowie eine ganze Menge Spiele günstiger. Vor allem für die Nintendo Switch ist eine große Auswahl an Angeboten dabei. Die Übersicht findet ihr hier:

Wie gut ist der LG OLED B23?

Noch besser als der Vorgänger: Der LG OLED B23 ist eine Variante des LG OLED B2 aus 2022. Er bietet eine hervorragende Qualität, was natürlich nicht zuletzt an der OLED-Technik liegt, die für perfektes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und eine sehr gute Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen sorgt. Im Vergleich zum B1 aus dem Vorjahr hat er sich nochmal ein gutes Stück verbessert durch die deutlich höhere Spitzenhelligkeit, aufgrund der HDR besser ausgenutzt werden kann. Der teurere LG OLED C2 ist in dieser Hinsicht zwar immer noch besser, der B2 ist aber nicht weit entfernt.

Gut fürs Gaming: Auch als Gaming-Fernseher ist der LG OLED B2 sehr gut geeignet. Im Gegensatz zum günstigeren A2 verfügt er über ein 120-Hz-Display und zwei Anschlüsse mit HDMI 2.1, durch die auf der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden natürlich ebenfalls unterstützt. Der Input Lag fällt mit rund 6 ms bei 120 Hz und 11 bis 12 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus.

Mehr zum LG OLED B2 könnt ihr in unserer großen Gaming-TV-Kaufberatung erfahren:

