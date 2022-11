Black Friday Sale: Jetzt Amazon Fire TV Sticks zum halben Preis kaufen

Im großen Amazon Black Friday Sale bekommt ihr neben vielen tausend weiteren Angeboten natürlich auch die Eigenmarken des Händlers günstiger. Gerade bei den beliebten Amazon Fire TV Sticks gibt es ansehnliche Rabatte, die Modelle sind bis zu 58 Prozent reduziert. Besonders lohnenswert ist der Amazon Fire TV Stick 4K, den ihr für 24,99€ statt 59,99€ (UVP) bekommt. Auch den hochwertigen Fire TV Cube gibt es günstiger, wobei allerdings die etwas ältere 2. Generation deutlich stärker reduziert ist als die brandneue 3. Generation. Hier die Übersicht über die Angebote:

Die Amazon Fire TV Sticks dienen in erster Linie dazu, auf Fernsehern Apps abspielen und Streaming-Dienste verwenden zu können, die diese nicht von sich aus unterstützen. Außerdem sind alle Fire TV Sticks mit einer Alexa-Sprachfernbedienung ausgestattet. Das gilt auch für den günstigen Fire TV Stick Lite, dessen Fernbedienung ein paar der sonst üblichen Tasten wie beispielsweise jene für die Lautstärke fehlen.

Der Fire TV Cube verfügt zudem über integrierte Mikrofone und Lautsprecher, sodass ihr euch auch ohne Fernseher und Fernbedienung mit Alexa unterhalten könnt, ähnlich wie bei einem Echo-Lautsprecher. Außerdem ist der Fire TV Cube sowohl in der 2. als auch in der 3. Generation selbst dem leistungsstarken Amazon Fire TV Stick 4K Max beim Prozessor ein gutes Stück überlegen.

Weitere Amazon-Geräte im Angebot

Neben den Fire TV Sticks gibt es auch noch viele weitere Amazon-Geräten im Sonderangebot. beispielsweise die schon erwähnten Echo-Lautsprecher, die ihr schon ab 17,99€ bekommt, und auch die Amazon Fire Tablets in allen verfügbaren Größen. Auch Türklingeln, Sicherheitskameras und den Kindle Reader in all seinen aktuellen Varianten gibt es günstiger. Die Übersicht über die reduzierten Eigenmarken findet ihr hier:

Neben Amazon haben auch schon viele andere Händler ihre Angebote zum Black Friday 2022 gestartet. Auf unserer Übersichtsseite zum Black Friday findet ihr die besten Deals.