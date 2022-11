Black Friday Sale startet bald: Heute Abend geht’s bei MediaMarkt los mit tollen Angeboten!

MediaMarkt startet heute Abend um 20 Uhr seinen großen Black Friday Sale 2022. Was genau uns erwartet, wissen wir zwar noch nicht, aber wir rechnen damit, dass es wie in den vergangenen Jahren tausende Angebote aus den verschiedensten Bereichen geben wird. Darauf deutet auch die bereits gestartete Aktionsseite hin, auf der neben einem Countdown verschiedene Produktkategorien zu sehen sind:

Da man nie wissen kann, wie lange es dauert, bis die besten Deals ausverkauft sind, sollte man besser gleich zum Start einen Blick auf die Angebote zu werfen. Zeitgleich mit MediaMarkt startet übrigens auch der Black Friday Sale bei Saturn. Auch hier gibt es bereits eine Übersichtsseite, auf der ihr ab 20 Uhr die Angebote finden werdet:

Wie lange die Sales dauern, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Es ist aber davon auszugehen, dass sie mindestens bis zum Black Friday am 25. November, möglicherweise auch bis zum Cyber Monday am 28. November laufen werden. Aus unserer GamePro-Übersichtsseite zum Black Friday werden wir euch in dieser Zeit über die besten Deals auf dem Laufenden halten.

Auf welche Angebote sollte man achten?

Zu den Angeboten ist zwar noch nichts Konkretes bekannt, wir rechnen aber damit, dass es gerade unter den 4K-Fernsehern gute Deals geben wird. Die neuen Modelle aus 2022 wie die hochwertigen LG OLED-TVs sind inzwischen lange genug auf dem Markt, um hohe Rabatte möglich zu machen. Ähnliches gilt für viele Handys, beispielsweise für aktuelle Modelle von Samsung. Im Gaming-Bereich würden wir neben Spielen vor allem auf Zubehör wir Controller, Headsets und SSDs für PS5 achten. Hier eine kleine Liste mit Produkten, die ihr im Auge behalten könnt: