User begeht Blasphemie und schraubt GameCube-Sticks in PS1-Controller (und andersrum)

So sieht es aus, wenn man den GameCube-Controller mit dem PS1-Controlelr mixt (Bild: reddit.com/user/NEC_Meliodas/)

Ihr müsst jetzt ganz stark sein, dieser Anblick ist nichts für schwache Nerven. Uns hat es zumindest ziemlich umgehauen und damit sind wir nicht allein. Ganz im Gegenteil: Im Netz hagelt es die wildesten Kommentare für die Aktion, die ein Reddit-User durchgezogen hat und jetzt präsentiert.



Auf dem Bild ist nämlich zu sehen, dass die Analogsticks bei einem GameCube- und einem PS1-Controller miteinander vertauscht wurden. Das sieht wirklich äußerst ungewohnt aus und ist definitiv nicht jedermanns Sache.

Spieler tauscht die Game Cube-Analogsticks mit denen des PS1-Drückers aus, "weil er es kann"

Was soll man dazu noch groß sagen? Außer vielleicht, dass es sich dabei um Blasphemie, Häresie und Ketzerei handelt – zumindest, wenn wir uns die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag so anschauen. Es fühlt sich einfach falsch an und sieht auch genau so aus, wenn im klassischen DualShock-Controller der PS1 die beiden Sticks des Nintendo GameCube-Gamepads stecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Aber am besten seht ihr euch das Ganze selbst an. Es gibt mittlerweile sogar noch ein zweites Bild, auf dem der Reddit-User NEC_Meliodas einfach zweimal den gelben Analogsticks des GameCube-Controllers in ein- und demselben Gamepad verbaut hat. Diesem Menschen ist offenbar wirklich gar nichts heilig. So sehen die Ergebnisse der wilden Bastelei aus:

"Bitte tötet mich nicht", kommentiert der Urheber des Posts seine Bilder dann auch direkt. Ihm scheint also durchaus klar zu sein, dass es sich bei diesem Experiment um ein äußerst gewagtes Unterfangen gehandelt hat, das nicht unbedingt auf besonders viel Gegenliebe stoßen dürfte.

22:29 Neue Spiele im Dezember - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Die Kommentare sprechen dann auch Bände. Vor allem wird immer wieder der Vergleich zu Sid aus Toy Story gezogen. Der kleine Junge hat in dem Animationsfilm grausame Experimente an seinen Spielzeugen vollzogen und zum Beispiel den Kopf eines Flug-Dinosauriers auf den Körper einer niedlichen Puppe operiert.

Ein anderer Mensch schreibt, der PS1-Controller sehe bereits aus, als sei er durch die Hölle gegangen und sein Besitzer würde ihn einfach noch weiter foltern.

Wie gefällt euch der Umbau und welchen Controller davon würdet ihr eher benutzen?