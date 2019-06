Bleeding Edge - Neues Spiel der Hellblade-Macher mit Trailer geleakt

Und wieder hat es einen Entwickler im Vorfeld der E3 2019 erwischt. So wurde das neue Spiel der Hellblade-Macher Ninja Theory geleakt. Nicht nur wurden einzelne Informationen öffentlich, in diesem Fall können wir sogar den ganzen PK-Trailer vorab sehen.

Alle Infos:

Name : Bleeding Edge

: Bleeding Edge Plattform: Xbox One (exklusiv)

Xbox One (exklusiv) Gameplay: 4 vs. 4-Spieler Online-Melee

4 vs. 4-Spieler Online-Melee Anzahl Charaktere: 10

Um den Trailer zu sehen, folgt dem Link im Tweet von Twitter-User Nibel.

Ninja Theory's new game is Bleeding Edge, 4v4 online melee combat game, technical alpha coming June 27th



Leaked trailerhttps://t.co/02lQrxUx5z pic.twitter.com/wp4FFVUMc1 — Nibel (@Nibellion) June 7, 2019

Bleeding Edge wird actiongeladen, was unter anderem an Combat Director Rahni Tucker liegt, der bereits für die Kämpfe in DmC: Devil May Cry verantwortlich war.

Wann kann ich es spielen? Bereits am 27. Juni soll es eine "Technical Alpha" geben. Wie ihr euch für die Testphase anmelden könnt, werden wir wohl auf der PK von Microsoft am 09. Juni erfahren.

Wie ist eure erste Meinung zu Bleeding Edge?