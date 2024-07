Games Island ist die beste Anlaufstelle für Magic-Booster, Decks und vieles mehr – früher Versand und Bestpreise sprechen für sich!

Was Magic: The Gathering Sets angeht, ist 2024 ein verdammt spannendes Jahr. Mit Modern Horizons 3 hat Wizards ein echtes Brett geliefert und auch Outlaws of Thunder Junction konnte mehr als nur überzeugen. Mit Bloomburrow steht uns jetzt das Niedlichkeits-Highlight des Jahres bevor!

In diesem Set gibt es jede Menge niedliche und weniger niedliche Tiere, von Fröschen über Bären bis hin zu Waschbären sind quasi alle Waldbewohner vertreten. Die ersten Spoiler bestätigen mich in meiner Vorfreude: Das wird ein richtig cooles Set! Bestellt ihr jetzt vor wird eure Bestellung schon am 25. Juli versandt!

Bloomburrow Commander: Das sind die Decks

Bisher ist noch nicht viel über die neuen Commander Decks bekannt, aber mittlerweile wissen wir, wer die Anführer der jeweiligen Decks sind! Anhand der Fähigkeiten und der Deckbeschreibung der Verpackung lässt sich schon einiges über die jeweilige Deck-Strategie ablesen:

Zinnia, Valley’s Voice (blau-rot-weiß): Dieser Vogel will viele Eier legen, denn er setzt auf die neue Offspring-Mechanik! Zahlt ihr beim Casten einer Kreatur 2 mehr, bekommt ihr eine 1/1 Kopie der Kreatur. Je mehr ihr davon habt, desto besser, denn Zinnia bekommt +X/+0 für jede Kreatur, deren Base Power 1 beträgt!

Die vier Commander sind jetzt alle bekannt und machen Lust auf mehr – die Vorfreude steigt!

Bello, Bard of the Brambles (rot-grün): Das Motto des Decks, Make Trash, Do Smash, passt perfekt zu Waschbären. Das Deck wird viele der neuen Trash-Token machen, die dann von Bello in Kreaturen verwandelt werden, die euch auch noch Karten ziehen lassen, wenn sie euren Gegnern Schaden machen!

Ms. Bumbleflower (grün-weiß-blau): Für die ganz freundlichen unter euch ist diese Hasendame die beste Wahl! Die Deckstrategie Group Hug bedeutet, dass ihr euren Gegnern helft, statt sie zu bekriegen. Somit schafft ihr euch Sympathien und lasst eure Gegner sich gegenseitig bekämpfen. Am Ende steht ihr mit voller Hand und üppigen Lebenspunkten da und könnte zum finalen Schlag ausholen.

Hazel of the Rootbloomm (schwarz-grün): Eichhörnchen, Eichhörnchen, Eichhörnchen! Das Thema ist ganz klar: Ihr macht einen ganzen Schwarm aus den kleinen Nagern. Mit der Fähigkeit von Hazel bekommt ihr mehr Mana, je mehr Token ihr tappen könnt und produziert sogar selbst jede Menge Eichhörnchen-Token!

Bloomburrow Spoiler: Auf diese Karten bin ich gehyped ohne Ende!

In Collector Boostern findet ihr neue knuffige Versionen bekannter, beliebter Charaktere wie Nissa und Jace.

Die bisherigen Spoiler haben schon einige spannende Karten gebracht, auf drei davon freue ich mich besonders! Die Sunspine Lynx, eine wunderschöne Feuerkatze, verhindert, dass Spieler Leben bekommen oder Schaden verhindern können. Sie passt perfekt in mein rotes Purphoros Commander Deck!

Der Stormcatch Mentor ist ein günstiger Otter, der einfach in jedes rot-blaue Deck gehört, dass mit Instants und Sorceries um sich wirft. Zu guter Letzt habe ich Maha, Its Feathers Night ins Herz geschlossen. Das alternative Artwork ist so schön, dass ich es mir an die Wand hängen würde – und die Karte ist auch noch gut! Bei Games Island bekommt ihr die Boosterpacks, in denen diese Karten sein können, am günstigsten:

Diese Bloomburrow Produkte könnt ihr jetzt vorbestellen: