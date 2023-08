10 Blu-rays für 50€: Hits wie Joker und The Suicide Squad im neuen Film-Sale bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt 10 Blu-rays für zusammen 50€ schnappen und dabei große Blockbuster abstauben.

Bei Amazon läuft gerade ein großer Film-Sale: Bis zum 5. September könnt ihr 10 Blu-rays für 50€ bekommen – eine hervorragende Gelegenheit, die eigene Sammlung zu erweitern. Zur Auswahl stehen mehr als 500 Filme, die Übersicht findet ihr hier:

Ihr solltet übrigens damit rechnen, dass viele der Filme schon lange vor dem offiziellen Ende des Sales ausverkauft sein werden. Deshalb solltet ihr besser nicht lange warten, sondern gleich bei der Aktion vorbeischauen, um euch die Highlights zu sichern.

Blu-ray Sale bei Amazon: 10 Highlights

In der Auswahl des Sales finden sich natürlich viele schon ältere Klassiker. Es sind jedoch auch einige jüngere Blockbuster mit dabei, beispielsweise die beiden Superschurkenfilme Joker und The Suicide Squad. Außerdem könnt ihr euch mit Monster Hunter und Ratchet & Clank zwei zumindest interessante Videospielverfilmungen schnappen.

Hier haben wir euch eine kleine Auswahl mit zehn Filmen zusammengestellt, unter die wir auch einige Kultklassiker gemischt haben:

Amazon: Über 1.000 DVDs & Blu-rays im Angebot

Bei Amazon gibt es gerade übrigens noch eine Menge weiterer Film-Angebote. Unter anderem läuft ebenfalls noch bis zu 5. September eine Aktion, in der ihr mehr als 1.000 Blu-rays, DVDs und Boxsets günstiger bekommt. In diesem Sale findet ihr auch große Serienhighlights wie Game of Thrones. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

