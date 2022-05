Bösewicht-WM: Nintendo-Derby im Finale! So liefen die Halbfinal-Duelle

Gestern gewann die erste Fußballmannschaft von Eintracht Frankfurt in einem spannenden Finale gegen die Glasgow Rangers den Europa League-Pokal. Und auch bei unserer Bösewicht-WM dauert es bis zur Titelvergabe nun nicht mehr lange.

Denn die Halbfinal-Duelle sind beendet und haben die beiden Fieslinge herauskristallisiert, die sich in den nächsten Tagen in unserem großen Finale gegenüber stehen werden. Das war natürlich nur dank eurer fleißigen Votes möglich, deswegen an dieser Stelle erneut ein herzliches Dankeschön!

Und die beiden Finalisten sind – TUSCH:

Bowser und

Ganondorf

Wann findet das Finale statt? Die Abstimmungsphase für das Finale läuft vom 20. Mai, 10:00 Uhr bis zum 22. Mai, 23:59 Uhr, in diesem Zeitraum könnt und solltet ihr also abstimmen!

Die Ergebnisse der beiden Halbfinals im Überblick

Halbfinale 1

Bowser (Super Mario) – 53%, 1484 Abstimmungen Joker (Batman: Arkham) – 47%, 1331 Abstimmungen

Das "Traum-Halbfinale" der beiden großen Favoriten war lange Zeit ein Duell auf Messers Schneide. Denn die Abstimmungen flogen sowohl Bowser als auch den Joker in einem derart ausgewogenen Maße zu, dass auf der Anzeigetafel gerade am ersten Tag des Fights häufig "50:50" zu lesen war. Erst in der zweiten Hälfte der Partie packte Bowser seinen Feueratem aus, um den Joker etwas auf Distanz zu halten, was ihm dann bis zum Ende auch gelang.

Halbfinale 2

Ganondorf (Zelda) – 64%, 1593 Abstimmungen Pyramid Head (Silent Hill) – 36%, 913 Abstimmungen

Etwas deutlicher war die Entscheidung im zweiten Halbfinale. Denn hier konnte Hexenkönig Ganondorf von Beginn den Pyramid Head zwar nicht deklassiseren, ließ aber im gesamten Verlauf des Halbfinals kaum einen Zweifel daran, wer das Duell für sich entscheiden würde. Da halfen dann letztendlich auch Pyramid Heads verzweifelte Angriffsversuche mit seinem Schwert nichts mehr. Ganondorf zieht somit ins Finale ein und macht das Nintendo-Derby komplett!

Noch mehr Artikel zur Bösewicht-WM

So endet die Bösewicht-WM auf GamePro.de

Der Bösewicht-Weltmeister ist fast gefallen. Mit dem Entscheidung im Finale, die in der Nacht zum 23. Mai fällt, endet dann auch unsere Bösewicht-WM. Natürlich werden wir den von euch gewählten neuen Weltmeister im entsprechenden Rahmen würdigen. Und dann überlegen, welche Turnier-Umfrage als nächstes angegangen werden kann.