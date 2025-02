Bombastischer Sound für euren TV: Diese Soundbar deckt wirklich die gesamte Klangpalette ab und dabei noch irre günstig!

Sonos gehört zu den beliebtesten Soundbar-Herstellern und überzeugt mit richtig guter Qualität.

Egal, ob ihr auf eurem TV zockt oder die neuesten Filme oder Animes genießt, es sollte im besten Fall gut klingen. Die meisten modernen TVs haben zwar eingebaute Lautsprecher, aber sind wir mal ehrlich: Die sind in den allermeisten Fällen nicht zu gebrauchen. Deswegen gibt es Soundbars und diese hier von Sonos ist heruntergesetzt.

Dolby Atmos ermöglicht 3D-Sound

Guten Klang erkennt man in erster Linie daran, dass er räumlich ist, also er nicht nur stumpf auf eure Gehörgänge einprügelt, sondern dynamisch ist, er sich je nach Position im Raum verändert und euch das Gefühl gibt, ihr wärt selbst mitten im Geschehen, weil alle Geräusche realistisch abgebildet werden. Die Sonos Beam Gen 2 bietet euch genau das und noch mehr.

Die Sonos Beam Gen 2 wird den Sound eurer Spiele intensivieren.

Möglich ist das in erster Linie durch Dolby Atmos, was den Sound im gesamten Raum verteilt und so einzigartigen 3D-Sound verursacht. Zudem kommt die Sonos Beam Gen 2 mit einer Sprachverbesserung daher, mit der ihr in Dialogen jedes einzelne Wort verstehen könnt.

Wenn ihr so wie ich regelmäßig den Ton in ruhigen Dialogen lauter dreht, um wenigstens ein bisschen was zu verstehen und sich dann bei der nächsten Actionszene zu erschrecken, weil die Explosion wahrscheinlich noch drei Häuser weiter zu hören war, dann wird euch diese Soundbar das Leben sehr erleichtern.

Soundbar mit sehr einfacher Bedienung

Euch stehen gleich mehrere Möglichkeiten offen, wie ihr die Einstellungen an der Sonos Beam Gen 2 vornehmen könnt. Einmal die Soundbar selbst, die hat nämlich Tasten auf der Unterseite, was aber sehr unpraktisch ist, weshalb sie sich auch mit der Fernbedienung deines TVs synchronisieren kann, damit ihr für Bild und Ton nicht zwei verschiedenen Fernbedienungen braucht.

Und dann gibt es natürlich noch die Variante, die ich euch empfehlen würde, nämlich die Sonos-App fürs Handy. Damit könnt ihr nicht nur am einfachsten Features wie die ob genannte Dialogverbesserung aktivieren, sondern könnt auch eure Streaming-Anbieter darüber mit der Soundbar verbinden und eure Einstellungen eure persönlichen Bedürfnissen anpassen.