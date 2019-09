Borderlands 3 - Alle SHiFT-Codes: Holt euch die goldenen Schlüssel

Borderlands 3 ist da und liefert von allem mehr. Die meisten Fans haben aktuell ihren Spaß mit dem Loot-Shooter, auch wenn die schwächere Story und der Humor nicht bei allen auf Gegenliebe stoßen. Wenn ihr aktuell mittendrin steckt, könnt ihr noch mehr herausholen, in dem ihr euch die SHiFT-Codes schnappt und sie einlöst. Das kostet nichts, funktioniert einfach sowie schnell und versorgt euch mit einigen Extra-Waffen und Items.

Borderlands 3: Alle SHiFT-Codes für die goldenen Schlüssel

Die folgenden SHiFT-Codes könnt ihr in Borderlands 3 benutzen. Ihr bekommt dafür goldene Schlüssel, allerdings nicht immer drei Stück, bei einigen Keys gibt es jeweils nur einen goldenen Schlüssel.

Aber Vorsicht: Manche SHiFT-Codes laufen ab und sind nicht uneingeschränkt gültig. Allerdings bildet das eher die Ausnahme, zum Beispiel funktionieren in Borderlands 2 auch jetzt noch einige der Codes.

9XCBT-WBXFR-5TRWJ-JJJ33-TX53Z

ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36

HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR

ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5

Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6

ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H

5SWBT-X93RW-HHRXB-JBJBB-T63JC

KSKTB-CBJS3-HW355-BJJJT-T6WHC

Was sind diese SHiFT-Codes überhaupt?

Kostenloses Belohnungs-System: Wer sich als Fan bei SHiFT anmeldet, nimmt gewissermaßen am Reward-System der Entwickler teil.

Gearbox verteilt schon seit geraumer Zeit immer wieder SHiFT-Codes. Die geben euch zum Beispiel in Borderlands 2 oder Borderlands 3 Zugriff auf Extra-Waffen oder -Items.

Wie funktioniert das, wo löse ich die Schlüssel ein?

Anmelden & Accounts verbinden: Um einen SHiFT-Code einzulösen, müsst ihr natürlich bei SHiFT angemeldet sein. Auf der Webseite könnt ihr dann eure Accounts mit SHiFT verbinden. Wenn ihr die In Game-Items absahnen wollt, müsst ihr euer jeweiliges Konto linken. Also euren Xbox Live-, PSN- oder Epic-Account.

Seid ihr angemeldet und verbunden, könnt ihr die SHiFT-Codes beziehungsweise Keys entweder auf der Rewards-Seite eingeben oder das auch direkt im Spiel über den Social-Tab im SHiFT-Bereich machen. Dazu müsst ihr natürlich noch die richtige Plattform angeben. Einige User beklagen Probleme mit der Eingabe im Spiel, über die Webseite scheint es aber immer zu funktionieren.

Anschließend solltet ihr eine In Game-Nachricht erhalten, in der ihr das Ganze nochmal bestätigen und die goldenen Schlüssel akzeptieren könnt. Erst dann tauchen die goldenen Schlüssel in eurem Inventar auf.

Die goldenen Schlüssel: Mit Hilfe der goldenen Schlüssel könnt ihr die Truhe öffnen, die an Bord eure Raumschiffs, der Sanctuary 3, aufgetaucht ist. Die spezielle, goldene Kiste steht dort so herum, dass ihr sie kaum übersehen könnt.

Jeder Schlüssel öffnet die Kiste einmal

Danach versiegelt sie sich automatisch wieder

Darin findet ihr zufällige Items & Waffen, die immer mindestens ungewöhnlich sind

Sie entsprechen immer eurem aktuellen Level

Wo kriege ich neue SHiFT-Codes her?

Gearbox und die Mitarbeiter des Entwicklers twittern immer wieder neue Codes oder veranstalten Tests mit den Keys. Wenn ihr nicht allen Accounts einzeln folgen wollt, findet ihr hier einen Twitter-Account, der sich dieser Aufgabe verschrieben hat und sämtliche SHiFT-Codes sammelt.

Auf Reddit werdet ihr natürlich genauso fündig, ansonsten müsst ihr einfach die Augen und Ohren im Netz offen halten. Neben dem Twitter-Account von Randy Pitchford und dem von Gearbox könnt ihr auch auf der Facebook-Seite von Gearbox fündig werden.

Wie findet ihr die SHiFT-Codes? Funktioniert alles, löst ihr schon fleißig ein?

