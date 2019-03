Borderlands 3 - Bald wissen wir, wann es losgeht

Vor wenigen Tagen hat Entwickler und Publisher Gearbox auf einer eigenen Show von der Messe PAX East den Loot-Shooter Borderlands 3 offiziell angekündigt. Was allerdings auf der Präsentation fehlte, war neben den Plattformen auf dem das Spiel erscheint ein Release-Datum. Letzteres werden wir laut CEO Randy Pitchford bereits in wenigen Tagen erfahren.

Der Mitbegründer von Gearbox wurde auf Twitter von User @CaliZorah gefragt, ob wir schon bald Informationen zum Release erfahren. Im Normalfall werden solche Fragen seitens der Entwickler nicht beantwortet und speziell Pitchford ist dafür berüchtigt, Dinge auf mysteriöse Weise anzudeuten, dabei aber vieles im Unklaren zu lassen. Umso mehr erstaunt es, dass wir in diesem Fall eine klare Aussage bekommen.

Wann erfahren wir den Release?

Wann es losgeht, sollen wir laut Pitchford bereits am Mittwoch, den 03. April erfahren.

The release date will be locked in and revealed on April 3.