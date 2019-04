Borderlands 3 - Dieser Fan-Liebling aus Teil 2 feiert sein Comeback

Wenn Borderlands 3 im September für PS4, Xbox One und den PC erscheint, ist neben vielen alten Bekannten aus den ersten Teilen auch ein ganz besonderer Fan-Liebling mit an Bord. Das hat Gearbox-CEO Randy Pitchford jetzt offiziell auf Twitter bestätigt.

Um wen es geht? Es handelt sich um Tiny Tina, die erstmals in Borderlands 2 auftrat und auch in Borderlands: The Pre-Sequel eine Rolle spielte.

Teenie mit Rachegelüsten

Tiny Tina ist laut einem Borderlands-Fan-Wiki eine "labile dreizehnjährige Sprengstoffexpertin", die Rache an Flesh-Stick nehmen will, einem Bösewicht, der sie und ihre Familie an das Hyperion-Unternehmen verkaufte.

Der Charakter wird auch in Borderlands 3 wieder von Ashly Burch gesprochen, welche Rolle Tiny Tina im Spiel einnimmt, ist bislang noch nicht bekannt.

Der Release von Borderlands 3 ist für den 13. September 2019 angesetzt, wir haben für euch in unserem Info-Special zu Borderlands 3 alle wichtigen Fakten zusammengefasst. Mutmaßlich wird der Titel Crossplay unterstützen, außerdem bekommen diejenigen besseren Loot, die die teuren Special Editions kaufen.