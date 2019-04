Die Chancen für Crossplay-Unterstützung in Borderlands 3 stehen im Moment gut. Neben einem vermeintlichen Leak im Microsoft Store haben sich sowohl die Entwickler, als auch der Publisher dazu geäußert.

Wie GameSpot aufgefallen ist, wurde für kurze Zeit im Microsoft Store der Tag "Crossplay" bei den Eigenschaften des Spiels angegeben. Diese Erwähnung wurde allerdings wieder entfernt. Auf Nachfrage bei dem Publisher 2K erhielt das Magazin folgende Antwort:

Die Entwickler wollen es: Damit wäre das Feature explizit nicht ausgeschlossen. Auch Randy Pitchfork vom Entwickler Gearbox Software hat auf Twitter deutlich gemacht, dass das Studio sehr an Crossplay interessiert sei. Die Entscheidung liege allerdings letztlich beim Publisher.

For what it’s worth, 2K’s decisions aside, myself and the team at Gearbox have a very keen interest in cross-platform play. We believe multi-platform support is a pre-requisite and Epic’s leadership with cross platform support is helpful to our interests there. 3/3