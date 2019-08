Borderlands 3 ist jetzt schon fertig (& hoffentlich Bug-frei)

Bis zum endgültigen Release von Borderlands 3 dauert es noch ganze sechs Wochen, doch das Spiel ist jetzt schon fertig. Wie die Entwickler von Gearbox Games auf Twitter mitteilten, gibt es schon jetzt den Gold-Status des Loot-Shooters zu feiern.

Gold-Status? Mit dem Gold-Status ist die Phase der Entwicklung gemeint, in der die finale Version eines Spiels eingereicht wird, damit sie in den Druck gehen kann. Ab jetzt werden also die ersten physischen Exemplare von Borderlands 3 produziert.

We are pleased to announce that #Borderlands3 has gone GOLD! Thank you to everyone who worked so hard to make this happen! We’ll see you September 13th Vault Hunters! pic.twitter.com/CgwKbTgP9A