Borderlands 3 - Kein Crossplay zwischen PS4, Xbox One zum Launch

Spiele wie Borderlands 3 leben davon, dass wir sie mit unseren Freunden spielen können. Wenn das lokal aber nicht geht, bleibt nur die Online-Anbindung. Und da wird es schnell kompliziert - was mache ich als PS4-Besitzer denn, wenn mein bester Freund zwar auch Borderlands 3 spielt, aber nur auf der Xbox One?

Nicht zum Release: Schon zur Enthüllung von Borderlands 3 im April kam das Crossplay-Thema auf und Gearbox Software-CEO Randy Pitchford betonte, dass man ein sehr starkes Interesse an dem Feature habe. Anzukündigen gab es aber nichts.

Zumindest zum Launch wird Borderlands 3 aber kein Crossplay bieten, wie Pitchford jetzt nachschob.

Hintergrund der erneuten Äusserung war ein Teaser, der ein Update zu Borderlands 3 ankündigt, in dem es um "Togetherness" geht - zu deutsch: Gemeinschaftlichkeit. Und beim gemeinsamen Spielen denken eben viele an die Frage der Crossplay-Funktionalität. Leider hat es damit nichts zu tun.

Some folks may be speculating that this thing tomorrow may be about cross play. Tomorrow’s thing is awesome, but *not* about cross-play. But, Good News: We are committed to supporting cross-play for Borderlands 3 with our partners as soon as practicable after launch. #talklater https://t.co/XtUzrBpySP