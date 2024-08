Der Borderlands-Film ist schon jetzt die Nr. 1 der Blu-ray- & DVD-Verkaufscharts bei Amazon!

Kurz vor Kinostart stürmt der Borderlands-Film bereits die Blu-ray- und DVD-Charts. Vor allem die 4K-Version mit Steelbook ist beliebt.

Der Borderlands-Film mit Cate Blanchett, Kevin Hart und Jamie Lee Curtis soll zwar erst am 9. August in die US- und am 22. August in die deutschen Kinos kommen. Trotzdem könnt ihr die Verfilmung der berühmten Videospielreihe schon jetzt in diversen Versionen auf Blu-ray und DVD vorbestellen. Die teuerste Edition, nämlich die 4K-Version mit Steelbook, hat es sogar schon auf Platz 1 der Blu-ray- & DVD-Verkaufscharts bei Amazon geschafft:

Release-Termin der Action-Komödie auf Blu-ray und DVD soll der 6. Dezember sein. Hier alle derzeit verfügbaren Varianten im Überblick, sortiert nach Preis:

Bei Amazon gibt es übrigens eine Preisgarantie für Vorbesteller. Das bedeutet: Bestellt ihr jetzt vor und der Film wird vor dem Release noch günstiger, bezahlt ihr automatisch weniger.

Worum geht’s in der Borderlands-Verfilmung?

2:53 Borderlands: Hier ist der erste große Trailer zur Film-Umsetzung

Die Handlung des Borderlands-Films dreht sich um die Kopfgeldjägerin Lilith (Cate Blanchett), die auf dem Planeten Pandora die vermisste Tochter des mächtigen Schurken Atlas aufspüren soll. Dafür stellt sie ein Team skurriler Charaktere zusammen. Hierzu gehören auch einige der bekanntesten und beliebtesten Figuren der Spiele, darunter Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Roland (Kevin Hart), Tannis (Jamie Lee Curtis) und der im Original von Jack Black gesprochene Roboter Claptrap.

Zur Qualität des Films können wir aktuell noch nicht viel sagen. Wie gesagt, steht der Kinostart erst noch bevor. Was bislang zu sehen war, lässt ein abgedrehtes Action-Spektakel mit makaberem Humor erwarten, das irgendwo zwischen den jüngeren Suicide Squad-Filmen und der Fallout-Serie angesiedelt ist. Allzu gewalttätig dürfte der Borderlands-Film allerdings nicht sein, in Deutschland hat er nämlich eine Freigabe ab 12 Jahren bekommen.

