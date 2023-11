BOSS Parfums erobert mit vier neuen BOSS Bottled Inseln Fortnite - Das erwartet euch

Was hat es mit BOSS Bottled und Fortnite auf sich? Der kultige Herren-Klassiker BOSS Bottled feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wagt BOSS Parfums seinen ersten Ausflug in die Welt der Games.

Das Event "Be Your Own BOSS" in Fortnite, ermöglicht es den Spielern, das Universum von BOSS Parfums auf originelle Art und Weise im Spiel zu entdecken.

Wie passt das zusammen? In männlichen Gamern der Generation Z treffen sich die Zielgruppen der Fortnite-Fans und der Liebhaber von ansprechenden Herrendüften. Daher hat BOSS Parfums mithilfe des Kreativmodus in Fortnite ein Spiel-im-Spiel entwickelt, das die Marke und ihren Hang zu stetiger Innovation optimal repräsentiert.

"Da die Popularität von Spielen weiter steigt, ist dies die perfekte Gelegenheit für BOSS Parfums, Spieler zu Fans zu machen und sie mit einer relevanten, authentischen und originellen Karte in Fortnite zu begeistern", sagt dazu Karole Stanislas, Vice President Global Marketing HUGO BOSS Parfums bei Coty.

Könnt ihr den Funken noch rechtzeitig erreichen?

Um was geht es bei der neuen Insel? Die Spieler beginnen die Runde in einer lichtdurchfluteten Lobby, in der vier charakteristische BOSS Bottled Düfte im Vordergrund stehen.

Die Ansicht wechselt zwischen den Flakons, bevor einer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird. Danach werdet ihr dann in eine Stadtlandschaft im Inneren des Flakons transportiert. Hier beginnt dann der eigentliche Spaß!

Wie spielt sich das dann? “Be Your Own BOSS” bietet ein asymmetrisches Gameplay, bei dem ein Spieler den “BOSS” spielt. Der will das Spiel siegreich beenden, indem er einen Funken an der Spitze des großen Flakons in der Spielwelt erreicht. Die anderen Spieler sind die “Jäger”, die den BOSS daran hindern müssen, den Funken zu erreichen.

Um den BOSS aufzuhalten, können die Jäger gewaltfreie Taktiken einsetzen, von der Beschwörung von Hexen - die das Layout der Spielwelt verändern - bis hin zum Werfen lustiger Gegenstände wie Discokugeln, die den BOSS zum Tanzen bringen.

Der BOSS wiederum soll den Funken so schnell wie möglich erreichen. Gelingt ihm das nicht innerhalb von zehn Minuten, beginnt eine neue Runde. Das Spiel nutzt den Zufallsfaktor, um jedes Mal ein einzigartiges Erlebnis zu bieten: Wiederspielwert ist so garantiert.

Gewinnt einen edlen Herrenduft: Passend zum Event bieten wir euch die Gelegenheit, einen speziellen Duft von BOSS zu gewinnen: BOSS Bottled Elixir Parfum Intense im 50 ml Flakon. Der UVP liegt bei 108,00€.

Vier Städte, vier unverwechselbare BOSS Bottled Düfte

Das sind die verschiedenen Maps: “Be Your Own BOSS” dreht sich um vier Spiel-Universen, die alle unterschiedliche Themen haben und verschiedene Düfte repräsentieren: “BOSS Bottled Eau de Toilette”, “BOSS Bottled Eau de Parfum”, “BOSS Bottled Parfum” sowie “BOSS Bottled Elixir”, das neueste Produkt der Reihe.

Jede Stadt zeigt 3D-Modelle der Duftflakons im Spiel, zusammen mit einem auffälligen BOSS-Logo und einem Farbschema, das den ausgewählten Duft ergänzt und repräsentiert.

BOSS Bottled Eau de Toilette ist ein moderner Klassiker, der mit seinen frischen, holzigen und fruchtigen Noten zu einer festen Größe in der Herrenpflege geworden ist. Er wird im Spiel durch goldene Farbtöne repräsentiert.

ist ein moderner Klassiker, der mit seinen frischen, holzigen und fruchtigen Noten zu einer festen Größe in der Herrenpflege geworden ist. Er wird im Spiel durch goldene Farbtöne repräsentiert. BOSS Bottled Eau de Parfum , ein selbstbewusster und zeitgemäßer Duft, besticht durch holzige, würzige Noten und eine raffinierte Intensität. Er wird im Spiel durch kühle, silberne Nuancen repräsentiert.

, ein selbstbewusster und zeitgemäßer Duft, besticht durch holzige, würzige Noten und eine raffinierte Intensität. Er wird im Spiel durch kühle, silberne Nuancen repräsentiert. BOSS Bottled Parfum , ein holzig-ambrierter Duft, drückt das kraftvolle Charisma des BOSS-Mannes mit einem edlen Herz aus Orris Concrete und Feigenbaumwurzel aus und wird im Spiel mit satten Sonnenuntergangsfarben dargestellt.

, ein holzig-ambrierter Duft, drückt das kraftvolle Charisma des BOSS-Mannes mit einem edlen Herz aus Orris Concrete und Feigenbaumwurzel aus und wird im Spiel mit satten Sonnenuntergangsfarben dargestellt. BOSS Bottled Elixir, die bisher am stärksten konzentrierte BOSS Bottled Komposition, kombiniert warme Weihrauch-Kopfnoten mit einer verführerischen Vetiver-Herznote und einer Basis aus Zedernholz-Essenz und wird im Spiel mit Bronze- und Goldtönen sowie dunklen Schatten dargestellt.

Wann geht der Spaß denn los? Das Event “Be Your Own BOSS” startet am 9. November 2023. Dies ist ein unabhängig entwickeltes Erlebnis, das nicht von Epic Games, lnc gesponsert, unterstützt oder verwaltet wird. “Be Your Own BOSS” findet ihr hier auf der Homepage von Fortnite.