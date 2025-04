Brandneues LEGO Harry Potter Set schon jetzt im Angebot: Schnappt euch den Fahrenden Ritter zum Top-Preis bei Amazon!

Den legendären Fahrenden Ritter aus dem dritten Harry-Potter-Teil könnt ihr euch jetzt günstig in LEGO-Form sichern.

Bei Amazon gibt es gerade ein erst am 1. März 2025 erschienenes LEGO Harry Potter Set günstig im Sonderangebot: Den aus "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" bekannten, mit drei Decks ausgestatteten Bus „Der Fahrende Ritter“ könnt ihr schon jetzt 26 Prozent günstiger abstauben – ein stattlicher Preisnachlass für ein noch so junges Set einer so bekannten Franchise:

Laut Amazon handelt es sich um ein „befristetes Angebot“, der Deal dürfte also schon bald wieder enden. Allerdings gibt es das Set aktuell genauso günstig auch bei MediaMarkt.

Übrigens gibt es bei Amazon gerade auch noch LEGO Sets aus anderen berühmten Franchises günstiger, darunter beispielsweise Animal Crossing und Minecraft. Auch diese könnten allerdings schon sehr bald ausverkauft sein. Die Übersicht über alle aktuellen LEGO-Angebote bei Amazon findet ihr hier:

Brandneues LEGO Harry Potter Set: Was bietet der Fahrende Ritter?

Hier seht ihr fast alle Bestandteile des LEGO Harry Potter Sets aufgereiht. Im Inneren des Fahrenden Ritters befinden sich noch Betten und ein Kronleuchter.

Das LEGO-Set liefert euch ein sehr nah am Original gehaltenes Modell des Fahrenden Ritters. Sowohl das Dach als auch die beiden oberen Decks lassen sich leicht abnehmen, um besser im Inneren spielen zu können. Dort findet ihr verschiebbare Betten und den bekannten Kronleuchter. Fünf Minifiguren werden mitgeliefert, nämlich Harry Potter, Ernie Prang, Stan Shunpike, Tatze in seiner Hundegestalt und eine schlafende namenlose Hexe.

Die Figuren haben auch noch einige Gegenstände dabei, nämlich eine Ausgabe des Tagespropheten, in der vor dem ausgebrochenen Schwerverbrecher Sirius Black gewarnt wird, die Truhe mit Harrys Habseligkeiten und einen Brief aus Hogwarts. Außerdem werden euch eine Bank und eine Laterne mitgeliefert, damit ihr die Szene nachspielen könnt, in der Harry von dem magischen Bus für Zauberer in Not abgeholt wird.

Mit seinen 499 Bausteinen ist das Set vergleichsweise einfach aufzubauen und gut für Kinder geeignet. Obwohl der Bus natürlich auch ein hübsches Ausstellungsstück abgibt, ist er in erster Linie zum Spielen und Benutzen gedacht. LEGOs Altersempfehlung liegt bei mindestens 8 Jahren.