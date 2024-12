Brandneues PS5-Spiel im Angebot: Unterschätze Action-Perle einen Monat nach Release schon 57% günstiger!

So schön und anscheinend dennoch kein Verkaufserfolg: Dieses PS5-Spiel ist kurz nach Release bereits stark im Preis gefallen.

Erst am 14. November ist ein schickes PS5-Spiel erschienen, das einer der großen PlayStation-Marken angehört. Die Bewertungen waren zwar nicht überschwänglich, aber durchaus gut (beispielsweise 80% im GamePro-Test), trotzdem scheint sich der Geheimtipp nicht sonderlich gut verkauft zu haben. Anders ist es jedenfalls nicht zu erklären, dass ihr das Actionspiel bei MediaMarkt schon jetzt, rund einen Monat später, mit 40€ bzw. 57 Prozent Rabatt abstauben könnt:

MediaMarkt macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern. Zeitweise war das Spiel genauso günstig auch bei Amazon zu finden. Dort ist es momentan zwar bereits ausverkauft, der Händler könnte aber natürlich bald noch einmal für Nachschub sorgen.

Wunderschöne Welt & spannende Kämpfe: Das bietet das günstige PS5-Actionspiel

2:11 Lego Horizon Adventures: Wie Forbidden West mit Bausteinen

Es geht hier um LEGO Horizon Adventures, das in der postapokalyptischen, von dinosaurierähnlichen Maschinenwesen bevölkerten Welt von Horizon Zero Dawn spielt und sich lose an dessen Geschichte anlehnt. Wie üblich in LEGO-Spielen wird dabei allerdings auf leichtherzigen Humor gesetzt, die düstersten Bestandteile werden ausgespart und generell wird die Story straffer und kompakter erzählt.

Im Vordergrund steht das Gameplay, und zwar vor allem die Kämpfe. Hier weicht LEGO Horizon Adventures insofern von der Vorlage ab, als ihr diesmal nicht nur Aloy, sondern auch drei weitere Charaktere spielen könnt, die jeweils über eigene Waffen und Fähigkeiten verfügen und einzeln weiterentwickelt werden. Ihr könnt allein oder zu zweit im Koop spielen, online oder lokal, wobei ihr vor jeder Mission entscheidet, welche Figuren ihr mitnehmt.

Optisch ist die Horizon-Spielwelt auch in ihrer LEGO-Version sehr schick. Um eine gigantische Open World handelt es sich hier allerdings nicht.

Die vielfältigen Fähigkeiten und Items, die vom Feuerpfeil über den Raketensprung bis hin zur Eiswelle reichen, eröffnen eine Menge taktischer Möglichkeiten. Im Kampf gegen die riesigen Maschinenwesen kommt noch hinzu, dass ihr gezielt Schwachpunkte anvisieren oder sogar einzelne Bauteile abtrennen könnt. Neben den Roboter-Dinosauriern habt ihr jedoch auch menschliche Gegner.

Im Gegensatz zu Horizon Zero Dawn und Forbidden West bietet LEGO Horizon Adventures keine richtige Open World. Stattdessen dient euer Dorf, das ihr mit der Zeit aufwerten könnt, als Hub-Welt, von der aus ihr in vier abwechslungsreiche Regionen reist. Die Landschaften sind dabei stets wunderschön in Szene gesetzt, der Klötzchen-Look steht der Welt von Horizon gut. Habt ihr in einer Region alle Aufgaben erledigt, schaltet ihr eine Art Endlos-Modus frei, in dem immer neue Gebiete generiert werden.

Obwohl LEGO Horizon Adventures insgesamt ein kompakteres Abenteuer als das Original ist und es nicht ganz so viel zu entdecken gibt wie in den großen Open-World-Hits, lohnt sich ein Ausflug in die LEGO-Variante allemal, vor allem dann, wenn die Action für euch ohnehin im Vordergrund steht. Bei MediaMarkt zahlt ihr aktuell nur noch 29,99€ statt 69,99€ (UVP) für die PS5-Version des gerade erst erschienenen Spiels: