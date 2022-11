Bravely Default 2: RPG-Hit für Nintendo Switch jetzt 75% günstiger bei Amazon

Das exklusiv für Nintendo Switch erschienene Rollenspiel Bravely Default 2 gibt es jetzt bei Amazon 75 Prozent günstiger und somit für 14,99€ statt 59,99€. So günstig war es laut Vergleichsplattformen noch nie zuvor zu bekommen. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Hier findet ihr ihn:

Daneben gibt es bei Amazon auch noch einige andere Switch-Spiele im Angebot. Diese Deals laufen teilweise schon etwas länger, auch in diesen Fällen macht Amazon keine Angaben dazu, wie lange sie noch verfügbar sein werden. Hier eine Auswahl:

Wie gut ist Bravely Default 2?

Tolles Taktik-Kampfsystem: Das JRPG Bravely Default 2 hat uns im GamePro-Test vor allem spielerisch sehr gut gefallen. Das rundenbasierte Taktik-Kampfsystem erinnert auf den ersten Blick stark an die Klassiker des Genres wie frühe Final-Fantasy-Titel, hat aber einen besonderen Kniff: Wir können in einer Runde zusätzliche Aktionen auslösen, wenn wir das betreffende Party-Mitglied dafür in kommenden Runden aussetzen lassen. Das verleiht den Kämpfen ein zusätzliches strategisches Element, denn wir müssen uns gut überlegen, wann der richtige Moment ist, um alles in die Wagschale zu werfen.

Komplexe Jobs, simple Story: Für zusätzliche Komplexität sorgt das Job-System von Bravely Default 2, das uns für unsere Charaktere eine Haupt und eine Nebenklasse wählen lässt. Nicht ganz so gut sieht es bei der Story aus. Diese ist etwas simpel und vorhersehbar geraten, der Bösewicht ist recht flach und klischeehaft. Zwar sorgt das gelungene Artdesign trotzdem noch für dichte Fantasy-Atmosphäre, trotzdem kann man in dieser Hinsicht gerade im JRPG-Genre Besseres bekommen. Falls ihr damit leben könnt, macht ihr mit Bravely Default 2 aber einen sehr guten Kauf, zumal ihr mit rund 60 Stunden Spielzeit eine Menge Inhalt für euer Geld bekommt.