BREAKING: Xbox Game Pass wird erneut deutlich teurer und Microsoft ersetzt Konsolen-Game Pass durch neues Modell

Microsoft erhöht die Preise vom Game Pass.

Was in den letzten Monaten gemunkelt wurde, ist jetzt von Microsoft bestätigt worden: Der Game Pass wird erneut teurer. Und nicht nur das: Konsolen-Spieler*innen wird in den nächsten Monaten ein komplett neues, eingeschränktes Modell angeboten. Wir schlüsseln alle Änderungen kurz und knackig hier für euch auf.

Game Pass - Alle Preis-Änderungen im Überblick

Xbox Game Pass Ultimate: Preissteigerung von 14,99 Euro auf 17,99 Euro im Monat

Preissteigerung von 14,99 Euro auf PC Game Pass: Preissteigerung von 9,99 Euro auf 11,99 Euro im Monat

Preissteigerung von 9,99 Euro auf Xbox Game Pass Core: Preissteigerung von 59,99 Euro auf 69,99 Euro im Jahr

Ab wann gelten die neuen Preise? Für neue Mitglieder ab dem 10. Juli 2024 (ab heute). Für alle bestehenden Mitglieder ab dem 12. September 2024.

Xbox Game Pass Standard kommt

Ab dem heutigen 10. Juli 2024 ist der Game Pass für Konsole für neue Mitglieder nicht mehr verfügbar. Habt ihr ein bestehendes Abo, könnt ihr das allerdings erst einmal weiterhin nutzen.

"In den kommenden Monaten" will Microsoft den Game Pass für Konsole durch ein neues Modell ersetzen: Den Xbox Game Pass Standard. Einen konkreten Release-Termin für den Xbox Game Pass Standard gibt es noch nicht.

Was ist der Xbox Game Pass Standard? Hierbei handelt es sich um ein komplett neues Modell, das 14,99 Euro im Monat kosten wird. Mit dem Game Pass Standard habt ihr Zugriff auf:

Xbox Game Pass-Bibliothek bestehend aus hunderten von Games

Online-Multiplayer

Die große Einschränkung allerdings: Im Game Pass Standard sind keine Day One-Releases und Xbox Cloud-Games enthalten.

Verwirrt von den unterschiedlichen Game Pass-Modellen? Die Grafik vom Twitter-/X-User Klobrille dürfte hilfreich für euch sein:

