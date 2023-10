Harry Potter-Blitzangebot am Amazon Prime Day: Dieses magische Brettspiel ist jetzt supergünstig verfügbar!

Rabatt, als hätte ihn Harry Potter selbst gezaubert!

Der zweite Amazon Prime Day im Oktober bringt viele Angebote mit sich. So kann man sich jetzt zum Beispiel ein Harry Potter Brettspiel im Angebot sichern.

Harry Potter Fans aufgepasst!

Das Brettspiel-Abenteuer in der Welt von Harry Potter kann mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Mit von der Partie sind natürlich auch bekannte Bösewichte wie Voldemort oder Draco Malfoy. Für diejenigen unter euch, die noch nicht so viel Erfahrung mit Brettspielen haben, habe ich eine gute Nachricht: Das Harry Potter Brettspiel ist wirklich sehr einsteiger- und familienfreundlich.

Hier sieht ihr die einzelnen Bestandteile.

Am Anfang ist das System relativ einfach: Ihr müsst Zauber wirken oder Gegenstände und Verbündete als Karten ausspielen. Ab der siebten Runde müssen zusätzlich Horkruxe zerstört werden.

Die düsteren Aktionen der Bösewichte sind leicht zu verstehen, so dass man schnell in das Spiel eintauchen kann. Regelwerk: Das Spiel ist wirklich sehr herausfordernd, da ihr ab dem 7. Jahr einer wahren Schurken-Übermacht gegenüber steht. Eigene Hausregeln sind hierbei sehr geeignet.

Das Spiel ist wirklich sehr herausfordernd, da ihr ab dem 7. Jahr einer wahren Schurken-Übermacht gegenüber steht. Eigene Hausregeln sind hierbei sehr geeignet. Spieldauer: Diese wird von Runde zu Runde länger. Im 1. Schuljahr müsst ihr mit ca. einer Stunde Spielzeit rechnen. Das Spiel lässt sich aber auch gut pausieren.

Falls die Partie doch etwas schwitziger werden sollte, dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Die mitgelieferten Karten, sowie das Spielbrett selbst, sind hierbei sehr detailverliebt gestaltet und aus hochwertigem Material.

