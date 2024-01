Dieses Brettspiel von One Piece ist anders als die Serie und der Anime - und bei Amazon bekommt ihr es jetzt reduziert!

Erlebt den Klassiker Cluedo im One Piece Universum!

Sicher kennt jeder von euch das klassische Detektivspiel Cluedo, bei dem es darum geht, einen Mord aufzuklären. Stellt euch vor, ihr könntet dieses spannende Erlebnis in die Welt von One Piece übertragen. Genau das ist Cluedo One Piece. Statt im viktorianischen England bereist ihr in dieser Version neun Inseln auf der Grand Line und geht auf die Suche nach dem One Piece.

Das Beste? Zur Zeit ist es sogar bei Amazon im Sale! Da leider nicht bekannt ist, wie lange das Angebot gilt, sollte man schnell zuschlagen.

Netflix Hit One Piece als Brettspiel-Klassiker

Ihr schlüpft in die Rollen der Mitglieder der Strohhutbande, der berühmten Piratenbande aus One Piece. Von Monkey D. Luffy bis hin zu Nami - ihr habt die Wahl, mit welchem Strohhut ihr das Rätsel um das One Piece lösen wollt. In der Welt von One Piece erwarten euch geheimnisvolle Schätze, knifflige Rätsel und natürlich jede Menge Action.

Übernehmt die Kontrolle über eure Lieblingsfiguren!

Ab 12 Jahren: Cluedo One Piece ist für Spielerinnen und Spieler ab 12 Jahren geeignet und damit ein ideales Familienspiel. Die Alterseinstufung stellt sicher, dass die Handlung und die Rätsel sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene angemessen und spannend sind.

Auf Spurensuche: Wie bei Cluedo üblich geht es darum, Hinweise zu sammeln und das Verbrechen aufzuklären. Bei Cluedo One Piece geht es aber nicht nur darum, den Mörder zu entlarven, sondern auch herauszufinden, welche Figur wo welchen Schatz entdeckt hat.

Alles in allem bietet Cluedo One Piece eine faszinierende Kombination aus Detektivspaß und Abenteuer auf hoher See. Für Fans der Serie ist die Möglichkeit, die Welt von One Piece in einem Brettspiel zu erkunden, ein absoluter Traum. Gleichzeitig bleibt das klassische Cluedo-Prinzip erhalten, so dass auch Spieler, die mit der Welt von One Piece noch nicht vertraut sind, in den Genuss eines spannenden und unterhaltsamen Spiels kommen.