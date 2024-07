Brettspiel des Jahres 2024 schon ausverkauft: Sichert euch die nächste Auflage von Sky Team jetzt günstig!

Am 21. Juli wurde Sky Team zum Spiel des Jahres 2024 ausgezeichnet. Momentan ist es zwar kaum zu bekommen, aber bald gibt es Nachschub!

Am Sonntag wurde Sky Team zum Spiel des Jahres 2024 ausgezeichnet, was die Nachfrage deutlich ankurbeln dürfte. Das Problem ist nur: Die ersten hierzulande verfügbaren Exemplare des Koop-Brettspiels sind schon weitestgehend ausverkauft, Sky Team ist momentan in Deutschland kaum zu bekommen.

Wer das Spiel jetzt haben will, muss entweder zu teuren Import-Versionen greifen oder schon mal vorbestellen, um sich zumindest ein Exemplar der in einigen Wochen erscheinenden nächsten Auflage zu sichern. Am günstigsten könnt ihr Sky Team laut Vergleichsplattformen momentan bei Amazon bestellen, hier bekommt ihr immerhin 14 Prozent Rabatt und bezahlt nur 25,87€:

Auch bei Amazon müsst ihr ein bisschen auf die Lieferung warten: Sofern ihr euch nicht für die sehr viel teurere französischen Importversion entscheidet (derzeit 49,79€), kommt das Spiel nach derzeitigem Stand zwischen dem 8. August und dem 13. September bei euch an. Schneller sind andere Händler in der Regel übrigens auch nicht, sondern nur teurer.

Was ist Sky Team überhaupt?

Die kluge Platzierung der Würfel entscheidet in Sky Team über das Schicksal eures Flugzeugs.

Sky Team ist ein Koop-Spiel, das ausschließlich zu zweit gespielt werden kann. Ziel ist es, gemeinsam als Pilotin und Co-Pilot ein Flugzeug zu landen. Jede Partie besteht dabei aus sieben Runden. Zu Beginn jeder Runde sprecht ihr euch erst mal ab und legt fest, was ihr tun wollt, beispielsweise die Fahrwerke ausfahren, den Tower anfunken oder bremsen.

Danach werfen beide Spieler*inne verdeckt ihre Würfel, über die Ergebnisse dürfen sie nicht miteinander reden. Die Würfel werden dann einer nach dem anderen auf den Feldern des Spielfelds platziert. Je nachdem, welche Zahlenwerte auf welchen Feldern erreicht werden, werden verschiedene Aktionen und Ereignisse ausgelöst. Fehler führen dabei schnell zum Absturz eures Flugzeugs, was für jede Menge Nervenkitzel sorgt.

Was ihr in Sky Team würfelt, müsst ihr vor eurem Team-Mitglied geheim halten. Der Sichtschutz wird mitgeliefert.

Eine Partie Sky Team ist schnell gespielt, in etwa 20 Minuten habt ihr euer Flugzeug sicher gelandet oder eben nicht. Trotzdem taugt Sky Team auch gut als abendfüllendes Spiel, denn es gibt verschiedene Flughäfen und 21 Szenarien (online findet ihr sogar noch mehr), die euch vor unterschiedlich harte Herausforderungen stellen. Die Motivation ist daher hoch, gleich die nächste Partie zu spielen. Wie werdet ihr euch beispielsweise schlagen, wenn der Sprit knapp wird?

