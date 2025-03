Es gibt kein Fantasy-Spiel, was mich so fesselt wie dieses: Jetzt bekommt ihr es super günstig!

Dieses Brettspiel sollte wirklich jeder gespielt haben, der sich auch nur im entferntesten als Fantasy-Fan bezeichnet.

Für Fantasy- und Brettspiel-Fans gibt es in meinen Augen kein bessere Spiel als die Legenden von Andor. Hier bekommt ihr ein verzweigte und wunderschöne Fantasy-Welt geboten, in der ihr sehr viele Spielstunden verbringen könnt. Mittlerweile gibt es so viele unterschiedliche Spiele und Erweiterungen, dass es schwer sein kann, einen Einstieg zu finden – doch dafür gibt es die Andor-Big Box und die ist jetzt supergünstig!

Dieses Fantasy-Brettspiel hat so viele Preise gewonnen, wie kaum ein anderes

Das Spiel begeistert nicht nur in Deutschland, wo es 2013 zum Kennerspiel des Jahres gewählt wurde, sondern auch viele andere Länder, die es mit Preisen geradezu überhäuft haben. So hat die Legenden von Andor auch den Preis der Wiener Spiele Akademie gewonnen und auch Auszeichnungen aus Frankreich und Spanien erhalten.

In dieser wunderschönen Fantasy-Welt gibt es einiges zu entdecken.

Aber worum geht es überhaupt? Ihr wählt einen der vielen zur Auswahl stehenden Helden oder Heldinnen aus und erkundet die Welt von Andor. Eure konkreten Spielziele orientieren sich an der Legende, die ihr gerade spielt. Jede Legende hat eigene Ziele und Startbedingungen.

So müsst ihr in einer Legende ein Heilmittel für den kranken König finden, in der nächsten das Schloss vor herannahenden Monsterhorden verteidigen und in der darauffolgenden einen bösen Drachen bekämpfen. Die Abwechslung ist nahezu grenzenlos und eure Entscheidungen können auch den weiteren Verlauf eurer Geschichte bestimmen, da die Legenden wie eine Kampagne untereinander verbunden sind.

Was macht die Big Box des Brettspiels besonders?

Neben dem Grundspiel enthält die Big Box von die Legenden von Andor die Neue Helden-Erweiterung, womit ihr noch mehr Charaktere zur Auswahl habt und das Spiel mit bis zu sechs Personen gleichzeitig spielen könnt. Außerdem bekommt ihr Bonus Content, den es nur in dieser Box gibt:

Der kultige Wolfskrieger als spielbarer Charakter

Design-Varianten von Ausrüstungsgegenständen und Gegnern

Vier weitere Legenden für noch mehr Spielspaß und Abwechslung

Der Spielplan von Andor ist nicht nur groß, sondern hat auch zwei unterschiedliche Seiten.

Nach dem Einstieg, erwarten euch noch zahlreiche Erweiterungen, neue Gebiete und Geschichten, die ihr erleben könnt, doch mit der Legenden von Andor Big Box seid ihr erstmal auch eine ganze Weile beschäftigt und jetzt bekommt ihr für unter 50 Euro auf Amazon.