Die Quacksalber von Quedlinburg ist DAS Familienspiel für zauberhafte Abende und jetzt bei Amazon im Angebot!

Die Quacksalber von Quedlinburg gewannen 2018 den Preis als Kennerspiel des Jahres und diesen Titel trägt das Brettspiel zurecht!

Wenn ich mir ein perfektes Herbstwochenende vorstelle, dann habe ich ein sehr genaues Bild vor Augen: Regen prasselt ans Fenster, frisch gekochter Tee und eine gemütliche Brettspiel-Runde mit den Liebsten! Und für genau so einen Anlass habe ich einen Geheimtipp aus meiner eigenen Sammlung! Die Quacksalber von Quedlinburg ist definitiv ein Spiel für die ganze Familie und ihr könnt es euch aktuell sogar zum Schnäppchenpreis bei Amazon sichern!

Was sind die Quacksalber von Quedlinburg?

Es ist wieder einmal so weit, der berühmt-berüchtigte Basar in Quedlinburg öffnet wie jedes Jahr für neun Tage seine Tore! Das zieht nicht nur Händler in die Stadt, sondern auch Wunderheiler und natürlich Quacksalber! Egal ob Männergrippe, Schluckauf oder Heimweh - die Trankbrauer haben für alles ein Mittelchen!

Bei diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle der Quacksalber und braut bunt gemischte Tränke. In neun Runden, die jeweils immer einen Tag auf dem Basar repräsentieren, mixt ihr immer einen neuen Trank. Dafür zieht ihr Zutaten aus eurem Beutel und legt sie in den Kessel vor euch. Die verschiedenen Ingredienzen haben dabei unterschiedliche Effekte und individuelle Zahlenwerte. Zieht ihr etwa ein Plättchen mit der Zahl 2, so dürft ihr es zwei Stellen weiter legen als euer vorheriges.

Die verschiedenen Zutatenbücher zeigen euch, was die einzelnen Plättchen bewirken und welchen Vorteil sie euch liefern!

Wie genau spielt man die Quacksalber von Quedlinburg?

Wie bereits kurz angesprochen müsst ihr Zutatenplättchen, ohne hinzusehen, aus eurem Beutel ziehen und in euren Kessel platzieren. Dabei gibt es beispielsweise Gegenstände wie Pilze, durch die ihr noch weiter vorrücken dürft, falls ihr bereits Kürbisse im Kessel habt. Das klingt zu kompliziert? Keine Sorge! Die Anleitung ist super leicht verständlich und auch die beiliegenden Kärtchen sagen euch, was welche Zutat kann!

Ziel ist es, dass euer Kessel so voll wie nur möglich ist, damit ihr besonders viele Punkte erlangt! Mit denen könnt ihr nämlich am Ende jeder Runde einkaufen gehen und euch neue Zutaten für euren Beutel kaufen. Das führt dazu, dass an jedem Tag mehr Plättchen gelegt werden können! Doch aufgepasst: Es befinden sich auch Knallerbsen in eurem Vorrat und wenn ihr zu viele davon in eurem Trank habt, dann explodiert euer Gebräu und ihr könnt nicht mehr weiterlegen für diese Runde!

Ein Spiel für die ganze Familie mit hohem Wiederspielwert!

Durch die super einfachen Regeln ist das Brettspiel auch für jüngere geeignet, aber glaubt mir: Es macht auch im Erwachsenenalter absolut Spaß! Dank der verschiedenen Sets, die im Spiel enthalten sind, bleibt es auch definitiv spannend und abwechslungsreich! Denn je nachdem für welches Spielset ihr euch entscheidet, wird nicht nur die Schwierigkeit ein klein bisschen angehoben, die Effekte der Zutaten variieren dabei auch. So ist jede Runde einzigartig!

Das Spiel ist schnell aufgebaut: Lediglich die Kessel bereitlegen, Beutel füllen und Spielset wählen - schon könnt ihr mit eurer Partie beginnen!

Doch mal Lust auf frischen Wind? Kein Problem!

Die Quacksalber von Quedlinburg haben auch zwei spannende Erweiterungen, die ich nicht nur beide besitze, sondern auch gleichermaßen liebe! Die Kräuterhexen heben dabei die Spieleranzahl auf fünf an und bringen neue Zutaten mit ins Spiel! Ebenso gibt es dann neue Zutatenbücher sowie eine zusätzliche Mechanik - die Kräuterhexen! Diese können als eine Art Joker genutzt werden, verlangen dafür aber auch eine Bezahlung in Hexenpfennigen!

Bei der Alchemisten-Erweiterung hingegen habt ihr die Möglichkeit neben eurem Trank auch noch Essenzen zu brauen, die euch wertvolle Boni einbringen! Zudem wird zu Beginn des Spiels auch eine spezifische Krankheit gewählt, die es zu kurieren gilt. Denn für die verschiedenen Beschwerden der Patienten - wie etwa Vergesslichkeit oder Schreckhaftigkeit - gibt es auch unterschiedliche Heilmittel!

Sowohl das Grundspiel als auch die Erweiterungen sind aktuell bei Amazon im Angebot!