Diesen Brettspiel-Klassiker sollte jeder Fantasy-Fan gespielt haben – die neueste Auflage ist jetzt reduziert!

Diesen Drachen und weitere Fantasy-Kreaturen müsst ihr in diesem Brettspiel schlagen.

Ich war 13 Jahre alt, als ich meine erste Runde Talisman spielte, und ich habe mich sofort in dieses Brettspiel verliebt. Die verschiedenen Klassen, die Fantasy-Welt, das hat mich alles wahnsinnig fasziniert und ich habe mehrere Stunden am Stück am Spieltisch verbracht. Damals habe ich noch die vierte Version des Brettspiels gespielt. Die neueste, fünfte Edition ist noch besser und gerade auf Amazon im Angebot.

Worum geht es in dem Fantasy-Brettspiel?

Vom Spielprinzip erinnert Talisman sehr an Dungeons & Dragons: Ihr wählt einen von insgesamt zwölf Charakteren aus und schickt ihn in eine magische Welt, in der er Abenteuer erlebt, Monster bezwingt und allmählich stärker wird. Die Charaktere bilden das ganze Spektrum des Fantasy-Genres ab: Vom Krieger, über den Magier, bis hin zum Troll ist alles dabei.

Hier seht ihr alle zwölf Charaktere des Brettspiels in der Übersicht

Dabei bewegt ihr euch ähnlich wie bei Monopoly über ein Spielfeld. Dieses ist aber in drei Regionen aufgeteilt, den inneren, den mittleren und den äußeren Ring. Je näher ihr in die Mitte des Spielfelds gelangt, desto gefährlicher wird es. Ziel des Spiels ist es, den Drachen in der Mitte zu besiegen und so die Krone der Herrschaft zu erlangen, mit der ihr das Spiel für euch entscheidet.

Was ist in der fünften Edition anders?

Das Spiel hat ein komplettes visuelles Rework bekommen: Alle Artworks auf Karten, Gegner und auf dem Spielbrett sind neu und auch die Charaktere sehen jetzt moderner aus. Auch die zwölf Minifiguren haben jetzt wesentlich mehr Details als in der letzten Auflage.

Das Spielmaterial zum Brettspiel ist umfangreich und hochwertig.

Am Regelwerk hat sich auch ein bisschen was getan. Das Spiel spielt sich nun wesentlich schneller als zuvor, und es ist jetzt wesentlich leichter, einen Vorsprung eines Charakters wieder aufzuholen. Eure Charaktere haben jetzt außerdem mehr Anpassungsmöglichkeiten und sind nicht mehr so starr an Vorgaben gebunden. Für alle, die das Spiel bereits aus früheren Versionen kennen, hier die wichtigen Änderungen im Überblick:

Um das Spiel zu gewinnen, müsst ihr lediglich den Drachen besiegen und nicht mehr alle anderen Spieler vernichten.

Die Charaktere werden nicht mehr zufällig ausgelost, sondern können selbst ausgewählt werden.

Talismane verbrauchen keinen Inventarplatz mehr.

Ihr dürft die Gesinnung eurer Charaktere selbst bestimmen.

Beim Tod verliert ihr nicht mehr all eure Ausrüstung und ihr müsst den Charakter auch nicht mehr wechseln

Wenn ihr in eine Kröte verwandelt werdet, verliert ihr nicht mehr eure komplette Ausrüstung.

Damit sind viele der Probleme, die ich mit älteren Versionen des Spiels hatte, ausgemerzt und auch der neue Artstyle gefällt mir richtig gut. Solltet ihr diesen Fantasy-Klassiker bisher also versäumt haben, solltet ihr ihn spätestens jetzt dringend nachholen.