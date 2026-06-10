Sollte eins dieser Brettspiele am Prime Day reduziert sein, werde sich sofort zuschlagen!

Take Time steht auf meiner Wunschliste ganz weit oben.

Der Amazon Prime Day wird auch dieses Jahr wieder mit zahlreichen Angeboten für Brettspiele locken. Ich stelle euch fünf Titel vor, die ich mir besorgen werde, sollten sie tatsächlich bei der Rabatt-Aktion reduziert sein.

Diese fünf Spiele stehen auf meiner persönlichen Wunschliste

Brettspiele sind, wie so ziemlich alles andere auch, leider enorm teuer geworden. Deswegen kaufe ich meine neuen Spiele fast nur noch im Angebot, weshalb ich schon jetzt den Prime Day mit Spannung erwarte, da bestimmt wieder das eine oder andere Knüller-Angebot dabei sein wird. Besondere Hoffnung habe ich bei diesen fünf Titeln:

Take Time: Wer hat an der Uhr gedreht?

Take Time ist ein eher kleines Spiel mit wenigen Materialien und ist trotzdem eins der besten Brettspiele des vergangenen Jahres. Das verdankt die kleine Box vor allem einer charmanten Spielmechanik: Gemeinsam muss die Spielgruppe Rätsel lösen, die sich immer um eine Uhr drehen, um die Zahlenkarten gelegt werden müssen.

Es gibt dunkle Mond-Karten, sowie helle Sonnen-Karten.

Ihr dürft euch untereinander aber nichts über eure Handkarten verraten und müsst es durch geschickte Deduktion schaffen, eure Karten trotzdem richtig auszuspielen. Die 40 Rätsel werden dabei immer kniffliger, ohne jemals so schwer zu werden, dass es frustig wird.

Boss Fighters QR: Der große Anwärter auf Kennerspiel des Jahres 2026

Der Boss-Battler ist eines von drei Spielen, das auf der Shortlist zum Kennerspiel des Jahres steht, einem der prestigeträchtigsten Brettspiel-Awards der Welt. Auf dem Papier ist das Spielprinzip ziemlich altbacken: Ihr könnt eine der vier Spezies mit einer Klasse kombinieren und zieht dann als Team los, um verschiedenen Boss-Gegnern auf die Mütze zu geben.

Der Clou ist die App, die zum Brettspiel dazugehört. Das mag erst mal abstoßend wirken, aber lasst mich ausholen: Ihr legt euer Handy oder Tablet mit eingeschalteter App in die Tischmitte. Auf dem Display erscheint dann der zu bekämpfende Boss. Um ihn zu attackieren, haltet ihr Karten mit Angriffen über euer Gerät, das dann den QR-Code auf der Rückseite einscannt und in der App reagiert.

Mehr zum Thema Spiel des Jahres 2026: Nominierungen sind bekannt - Diese Titel haben eine Chance auf den renommiertesten Brettspielpreis der Welt von Tobias Veltin

Die App bleibt also unbeweglich in der Tischmitte und ist eigentlich nichts anderes als ein Spielbrett mit ein paar Zusatzfunktionen. Das ist innovativ und auch für Familien ein großer Spaß. Zudem sorgen saisonale Zusatzbosse dafür, dass der Wiederspielwert hoch bleibt.

Die Chancen auf einen Rabatt am Prime Day schätze ich als hoch ein, sollte das Spiel verfügbar sein, denn die Nominierung zum Kennerspiel des Jahres hat dazu geführt, dass das Spiel vielen Läden aus dem Regal gerissen wurde.

Noch ein Spiel mit Chancen auf den Kennerspiel des Jahres Award

Auch wenn wir erst nach dem Prime Day erfahren werden, welches Spiel sich mit der begehrten Auszeichnung schmücken darf, sind alle drei Spiele auf der Liste lohnenswert, weshalb auch das nominierte "Moon Colony Bloodbath" auf meiner Wunschliste steht.

Der Mond wird in diesem Brettspiel zur Todesfalle.

In diesem Spiel mit starken satirischen Einflüssen errichten wir eine Mondkolonie, die nach außen hin wie ein Utopia wirkt, doch nach und nach erleiden die Roboter, mit denen die Kolonie aufgebaut wurde, Fehlfunktionen und fangen an, die Kolonisten niederzumetzeln.

Es geht also nicht nur darum, die möglichst schönste und wirtschaftlichste Kolonie zu bauen, sondern auch seine Bewohner:innen vor dem sicheren Tod zu bewahren. Das ist ein extrem erfrischender Ansatz und der schwarze Humor sieht ebenfalls nach einer Menge Spaß aus.

Das aktuell interessanteste Herr-der-Ringe-Brettspiel

Es gibt mittlerweile mehr Brettspiele zu der Herr der Ringe, als ich zählen kann, aber dieses hier sticht trotzdem heraus. "Der Herr der Ringe: Das Schicksal der Gemeinschaft" verwendet nämlich den Pandemic-Mechanismus aus dem gleichnamigen Spiele-Klassiker und bereichert diesen aber noch mit zahlreichen anderen Ideen.

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Herausgekommen ist ein kooperatives Spiel für bis zu fünf Personen, das sich in jeder Partie anders spielt, da zufällige Ereignisse und Kombinationen die Spielverlauf zum Teil stark beeinflussen und das Spiel auch auf unterschiedliche Art und Weise gewonnen werden kann.

Eine der hübschesten Neuheiten 2026

Dieses Brettspiel habe ich zwar schon gespielt, hätte es aber trotzdem gerne in meiner privaten Sammlung, denn "Echos der Zeit" sieht nicht nur wahnsinnig hübsch aus, sondern macht auch spielmechanisch enorm viel richtig.

Das Spiel haben wir zwar in unserem Büro-Fundus, ich hätte trotzdem gerne mein eigene Ausgabe.

In dem Brettspiel bauen wir uns ein Gefolge aus verschiedenen Tieren unterschiedlicher Fraktionen auf und müssen ihre Fähigkeiten klug kombinieren, um möglichst viele Siegpunkte zu erreichen. Dabei spielt Zeit eine große Rolle, da wir bei jeder ausgespielten Karte einige Züge warten müssen, bevor wir ihre Kräfte überhaupt nutzen können.

Die Suche nach der perfekten Synergie macht dabei einfach Laune und die hübsch illustrierten Karten machen das Ganze zusätzlich auch noch zu einem Fest fürs Auge, von dem ich mir am Prime Day einen starken Rabatt erhoffe. Mal schauen, ob meine Bitten erhört werden.