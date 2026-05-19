Spiel des Jahres 2026: Nominierungen für den Brettspielpreis werden heute bekannt gegeben - Alle Infos im Live-Ticker

Der "Spiel des Jahres"-Award ist der vermutlich wichtigste und renommiersteste Brettspiel-Preis der Welt. Verliehen vom deutschen Verein Spiel des Jahres e.V. und einer extra dafür zusammenkommenden Jury zeichnet er besonders empfehlenswerte Brettspiele eines Jahrgangs aus.
Bevor im Juli 2026 die Prämierung erfolgt, werden im Mai 2026 die Spiele bekannt gegeben, die eine Chance auf den Preis haben.
Live-Ticker zur Bekanntgabe der Spiel des Jahres-Nominierungen
Mittwoch, 19.05.2026
07:17 Uhr
Die Jury, die über die Nominierungen und Preisvergabe entscheidet, besteht aus 21 Personen, hierkönnt ihr euch eine Übersicht anschauen. Auch Manuel Fritsch ist Teil der Jury. Manu schrieb in seiner Zeit als Freelancer unter anderem für GamePro und GameStar und ist jetzt Chefredakteur von IGN Deutschland.
06:30 Uhr
Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich der Bekanntgabe der nominierten Titel für das Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres!
Um 16:00 Uhr geht es los, bis dahin halte ich (Tobi) euch mit den wichtigsten Infos und Gerüchten auf dem Laufenden. Viel Spaß!
Spiel des Jahres 2026-Nominierungen: Die wichtigsten Daten im Überblick
- Datum: 19. Mai 2026
- Uhrzeit: 16:00 Uhr deutscher Zeit
- Wo: per Livestream auf dem Spiel des Jahres-YouTube-Kanal
Wie schon in den vergangenen Jahren werden die nominierten Spiele und Loglists aller drei Kategorien im Rahmen eines Livestreams präsentiert.
Die drei Kategorien
- Spiel des Jahres: prämiert klassische und gut zugängliche Spiele für die ganze Familie.
- Kinderspiel des Jahres: Empfehlungen speziell für Kinder bis ca. 7 Jahren.
- Kennerspiel des Jahres: Für alle, die mit Brettspielen schon etwas mehr Erfahrung haben und sich an etwas komplexere Titel mit mehr Regeln wagen möchten
Für jede Kategorie wird die Jury eine Empfehlungsliste und jeweils drei nominierte Spiele präsentieren, die dann eine Chance auf eine Auszeichnung haben.
Wann werden die Gewinner-Brettspiele bekannt gegeben?
Die Bekanntgabe der Gewinner-Titel und die Preisverleihung findet am 12. Juli 2025 um 18:00 Uhr in der nhow Berlin Music Hall statt.
Hier könnt ihr nachlesen, welche Spiele im letzten Jahr gewonnen haben:
Die Jury des Vereins "Spiel des Jahres" verleiht den namensgebenden Preis seit dem Jahr 1979. Erster Preisträger war damals das Spiel "Hase und Igel". In den letzten Jahren wurden unter anderem Cascadia (2022), Dorfromantik (2023) und das Zweispieler-Koop-Spiel Sky Team (2024) ausgezeichnet.
Welche Brettspiele waren in diesem Jahr eure Favoriten? Schreibt uns eure persönlichen Empfehlungen gerne in die Kommentare!
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