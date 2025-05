Über 100 Brettspiele vereint in einem Gerät – dieses Tablet spart euch Platz und ist gerade im Angebot!

Das Infinity Game Board stellt euch über 100 Brettspiele zur Verfügung – und die Sendung wächst stetig weiter.

Ich bin leidenschaftlicher Brettspieler und hätte meine Lieblingsspiele gerne immer dabei. Doch so ein großer Karton lässt sich nicht so ohne weiteres mitnehmen. Da wäre es doch praktisch, ein Gerät zu haben, was sich leichter transportieren lässt und bei dem ich hinterher auch nicht alles wieder aufräumen muss. Vorhang auf für das Arcade1Up Infinity Game Board.

Zählt das bei der Größe überhaupt noch als Tablet?

Das Tablet ist wirklich massiv. Auf 18,5 Zoll Bildschirmgröße genießt ihr in bester HD-Grafik eure Spiele. Das Infinity Game Board ist WLAN-fähig, da die Brettspiele nicht alle vorinstalliert sind, sondern aus einem Online-Shop heruntergeladen werden müssen. Außerdem besitzt das Board an der Unterseite praktische Gummifüße, die sich bei Bedarf ausfahren lassen. So könnt ihr es auch einfach auf eurem Tisch platzieren.

Es können bis zu sechs Personen an einer Partie teilnehmen und ihr könnt auch online spielen.

Über 100 Brettspiele – jederzeit und überall

Im Shop findet ihr jede Menge Spiele, die ihr einfach herunterladen könnt. Darunter sind einige Klassiker und ich rede nicht nur von Schach oder Backgammon sondern von so viel mehr. Hier einen kleine Auswahl:

Monopoly

Schiffe versenken

Spiel des Lebens

Scrabble

Trivial Pursuit

Dabei stehen euch ungefähr die Hälfte der Spiele (auch alle aus der Liste) kostenlos zur Verfügung. Für die andere Hälfte müsst ihr einen kleinere Summe bezahlen. Unter den Anwendungen sind aber nicht nur Spiele, sondern auch Puzzle-Apps, mit denen ihr völlig ohne Kleinteil-Chaos hübsche Bilder zusammensetzen könnt. Gegen einen Aufpreis könnt ihr auch Bilder von DC, Game of Thrones oder Harry Potter puzzeln.

Mit diesem Tablet wird euch der Spielspaß sehr lange nicht ausgehen.

Wer gerne Sachen unterwegs spielt, keine Lust auf ewigen Auf- und Abbau hat oder wer, so wie ich, einfach nicht genug Platz für die ganzen Brettspiele hat, die er gerne spielen würde, für den ist Arcade1Up Infinity Game Board auf jeden Fall einen Blick wert.