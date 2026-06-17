Nächster Ärger bei Sony? Einem der größten Studios droht riesige Entlassungswelle

Bungie könnten die kommenden Wochen erhebliche Einschnitte drohen.

Nach dem Ende von Bluepoint scheint Sony PlayStation erneut von einer großen Entlassungswelle betroffen zu sein, bei der dieses Mal Destiny-Entwickler Bungie im Fokus steht. Wie der französische Journalist Sylvain Trinel berichtet, soll bereits im kommenden Sommer mindestens die Hälfte der Belegschaft von Entlassungen betroffen sein.

Bungie als kriselnder Riese

Nach dem verkündeten Ende von Destiny 2 stand Bungie zuletzt vor allem für ihren neuen Extraction-Shooter Marathon in den Schlagzeilen.

Während der Titel bei der Presse und Fans gut ankam, sorgten vor allem die schwachen Spielerzahlen für Sorgenfalten. Auf Steam ist die Anzahl der gleichzeitigen Spieler mittlerweile deutlich unter die Marke von 15.000 gesunken, obwohl vor kurzem mit Season 2 neue Inhalte ins Spiel kamen. Kein guter Wert für ein teures Live-Service-Spiel.

13:30 Marathon im Test: Wenn's einmal "Klick" macht, wollt ihr nicht mehr aufhören

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Dabei standen stets die Fragen im Raum, ob Sony der aktuell schleppende Erfolg ausreicht und Bungie die Chance bekommt, die Zielgruppe für den Ego-Shooter weiter auszubauen.

Mit den drohenden Entlassungen könnten die Fragen geklärt sein, zumal Sony im Zuge der hauseigenen Live Service-Krise versucht, den Fokus vermehrt auf erfolgversprechende Singleplayer-Spiele wie das im September erscheinende Marvel's Wolverine oder God of War Laufey zu lenken.

Ursprung des Gerüchts

Die Informationen stammen aus internen Quellen von Sylvain Trinel, der als Journalist für den großen französischen Nachrichtendienst BFM TV arbeitet.

Trinel schreibt auf X:

"Ich höre Gerüchte, dass nach dem Ende von Destiny 2 und angesichts der Situation rund um Marathon mindestens 50 % der Belegschaft (Festangestellte oder Vertragsmitarbeiter) betroffen sein sollen."

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In den kommenden Wochen werden wir Gewissheit bekommen, wie es um die Zukunft von Marathon, vor allem aber um die Zukunft von Bungie bestellt ist. Bis dahin speichert die Info als das ab, was sie ist: als Gerücht.

Spielt ihr noch Marathon und falls ja, wie zufrieden seid ihr mit dem aktuellen Zustand des Spiels?