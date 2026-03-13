0 Aufrufe
Marathon im Test: Wenn's einmal "Klick" macht, wollt ihr nicht mehr aufhören
Marathon polarisiert - Das geht schon mit dem Artstyle los. Einige sagen, dass das ein einzigartiger Look sei, andere sagen, das Ding sieht schrecklich aus. Einige sagen, das ist ein flotter, cooler Extraction-Shooter, der perfekt in die Nische zwischen Arc Raiders, Tarkov, Arena Breakout Infinite und Hunt: Showdown passt. Andere sagen: Das ist ein lahmer Versuch Trends hinterherzulaufen.
Was GameStar-Kollege Dimi zu Marathon sagt, erzählt er euch im Testvideo. Und leider müssen wir zuerst über die Menüs und das UI sprechen - Die verbergen nämlich einen richtig guten Shooter!
