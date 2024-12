Call of Duty: Black Ops 6 im Angebot: Preis des Shooter-Hits für PS5 & Xbox um 25€ gefallen

Der Preis von Call of Duty: Black Ops 6 ist diese Woche ein gutes Stück gesunken. Ab Neujahr könnte der Shooter aber wieder teurer werden.

Der erst am 20. Oktober erschienene Shooter Call of Duty: Black Ops 6 hat in dieser Woche einen ordentlichen Preissturz erlebt. Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt sind die Versionen für PS5, PS4 und Xbox seit Kurzem stattliche 25€ günstiger im Vergleich zum UVP. Damit ist der Preis laut Vergleichsplattformen jetzt sogar nochmal etwas besser als die günstigsten Angebote vor zwei Wochen am Black Friday:

Laut MediaMarkt soll das Angebot zeitlich begrenzt sein und nur bis zum 31. Dezember gelten. CoD: Black Ops 6 könnte ab dem neuen Jahr also wieder deutlich teurer werden. Sicher ist das jedoch nicht, schließlich wird der Shooter ja auch nicht jünger.

CoD: Black Ops 6 – Wie gut ist der jüngste Teil der Shooter-Reihe?

14:12 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zur Singleplayer-Kampagne

Im Wesentlichen liefert natürlich auch Call of Duty: Black Ops 6 wieder das altbekannte Paket aus Solo-Kampagne, Zombie-Modus und umfangreichem kompetitivem Multiplayer, das wir von den Vorgängern kennen. Zu den größten Gameplay-Änderungen gehören die Erhöhung der Anzahl der Trefferzonen und ein neues Bewegungssystem, das für mehr Beweglichkeit beim Sprinten und in der Luft sorgt.

8:19 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zu Multiplayer und Zombie-Modus

Aber auch wenn CoD: Black Ops 6 vor allem mehr vom Gleichen bietet, tut es das zumindest auf einem hohen Niveau. Gerade die Solo-Kampagne, welche diesmal an einen Agenten-Thriller erinnert und euch in die Zeit des Golfkriegs in den 90ern entführt, gehört definitiv zu den besseren Kampagnen der Reihe. Um eine Verschwörung aufzudecken, erfüllt ihr vielfältige Missionen, die vom Raubüberfall im Casino bis zur Infiltration einer Militärbasis reichen.

Im Zombie-Modus gibt es diesmal kein Open-World-Experiment mehr, sondern wieder traditionellen, linearen Koop auf zwei verschiedenen Maps, nämlich einer scheinbar harmonischen US-Kleinstadt und einer Gefängnisinsel. Auch der kompetitive Multiplayer wagt keine großen Experimente, ist aber schlicht besser als die letzten Call of Duty-Teile und setzt diesmal auf vergleichsweise kompakte Maps, um das Tempo hochzuhalten. Wer hierzu mehr erfahren möchte, sollte sich den oben verlinkten Artikel ansehen.