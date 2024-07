Call of Duty Black Ops 6 verkündet Termine für die Multiplayer-Beta - findet gleichzeitig auf allen Plattformen statt

In Call of Duty Black Ops 6 geht es wieder drunter und drüber und das gilt natürlich auch für die Open Beta.

Alle Jahre wieder kommt ein neues Call of Duty. Dieses Mal heißt es Black Ops 6. Wie ebenfalls in jedem Jahr findet auch in 2024 eine Multiplayer-Beta statt, die uns den Shooter im Voraus ausprobieren lässt.

Aber jetzt gibt es eine Neuerung, es hat sich was verändert: Dieses Jahr findet die Open Beta nämlich nicht zeitlich gestaffelt und zuerst für PS4 und PS5 statt, sondern startet gleichzeitig für alle Systeme. Die Termine stehen auch schon fest.

Call of Duty Black Ops 6-Beta-Termine: Dieses Mal beginnt der Multiplayer-Spaß gleichzeitig für alle

Wann startet die CoD-Beta? Der Multiplayer-Modus von Call of Duty Black Ops 6 kann auch dieses Jahr im Vorfeld ausprobiert werden, und zwar ab dem 30. August oder ab dem 6. September. Das hängt wieder einmal ganz davon ab, ob ihr den Activision-Shooter vorbestellen wollt oder nicht. Diese kleine Mohrrübe lassen die Marketing-Menschen natürlich weiterhin vor unserer Nase baumeln.

(für alle Vorbesteller*innen): 30. August bis 4. September Open Beta: 6. September bis 9. September

Wer darf wann spielen? Alle gleichzeitig: Es gibt zwar immer noch den Early Access für Leute mit Vorbestellungen, aber die Plattformen machen im Hinblick auf die Beta keinen Unterschied mehr. Das heißt, dass ihr sowohl auf den Konsolen, als auch am PC und sogar mit dem Game Pass-Abo gleichzeitig loslegen könnt.

Das sind die Uhrzeiten: Wie gewohnt startet die Beta um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, und zwar an allen Tagen.

Multiplayer-Beta-Beginn: 19:00 Uhr MEZ

2:11 Black Ops 6: Das erste Gameplay zum neuen Call of Duty ist da - Releasetermin bekannt

Das steckt drin: Das steht noch nicht genau fest. Wir gehen aber davon aus, dass sich der Umfang stark daran orientieren wird, was auch in den letzten Jahren bei den Multiplayer-Betas von Call of Duty geboten wurde. Es wird also einige der neuen Maps, das neue Movement, neue Waffen, Ausrüstung, Perks und dergleichen in verschiedenen Modi zum Ausprobieren geben.

Gibt es einen Haken? Mehr oder weniger: Ihr braucht in Deutschland an PS4 und PS5 eine PS Plus-Mitgliedschaft, um an der Beta teilzunehmen, was an der Altersfreigabe von Call of Duty Black Ops 6 liegt. Außerdem müsst ihr eine Telefonnummer mit eurem Battle.net- oder Steam-Account verknüpfen, wenn ihr an der Multiplayer-Beta teilnehmen wollt.

Noch mehr Kleingedrucktes: Activision behält sich natürlich noch Änderungen vor. Das kann zum Beispiel die Verfügbarkeit, Termine, Dauer oder auch alles andere betreffen. Wir halten euch aber natürlich hier bei GamePro auf dem Laufenden und die minimale Dauer der Open Beta soll auf jeden Fall zwei Tage betragen.

Freut ihr euch auf die Beta und werdet ihr teilnehmen? Wenn ja, auf welcher Plattformen und was sagt ihr zur neuen Gleichzeitigkeit?