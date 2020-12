Call of Duty Black Ops: Cold War im Livestream - Wir spielen Saison 1 und ihr könnt fette Preise abräumen!

Bis Weihnachten ist es zwar noch etwas hin, ihr solltet eure Geschenketaschen aber trotzdem schon mal bereithalten! Denn wir spielen am Mittwoch, 16. Dezember, ab 18 Uhr in Saison 1 von Call of Duty Black Ops: Cold War und verschenken dabei gemeinsam mit Activision, Western Digital, Nvidia und Notebooksbilliger einen haufen fettes Equipment!

Auf YouTube und Twitch zocken Rene (GameStar), Clape (MAX), Julius (BrotundVideospiele)und Fritz (GameTube) zuerst Warzone und danach Zombies - und ihr könnt mit Community-Ansagen und -Challenges nicht nur gewinnen, sondern auch aktiv dazu beitragen, wie unsere vier kämpfen.

Wie ihr genau mitmachen könnt, erfahrt ihr im Stream von unseren Spielern, also schaut rein, beteiligt euch und drückt euch schon mal die Daumen. Wir sehen uns im Stream!

CoD Black Ops: Cold War Saison 1 live - Kurzübersicht

Wann? Mittwoch, 16. Dezember, ab 18 Uhr

Mittwoch, 16. Dezember, ab 18 Uhr Wo? Auf YouTube bei GameStar und GameTube, auf Twitch bei MAX & BrotundVideospiele

Auf YouTube bei GameStar und GameTube, auf Twitch bei MAX & BrotundVideospiele Wer? Rene (GameStar), Clape (MAX), Julius (BrotundVideospiele)und Fritz (GameTube)