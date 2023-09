Call of Duty: Modern Warfare 2 - Schnappt euch die PS5-Version jetzt für nur 29,99€ im Angebot

Call of Duty Modern Warfare II könnt ihr euch jetzt in der PS5-Version günstig sichern.

Bis zum Release von Call of Duty: Modern Warfare 3 dauert es nicht mehr lange: Am 10. November erscheint der neueste Teil der berühmten Shooter-Reihe. Wer vorher noch schnell den Vorgänger nachholen will, hat jetzt günstig die Gelegenheit dazu: Call of Duty: Modern Warfare 2 könnt ihr gerade in der PS5-Version für nur 29,99€ (UVP: 79,99€) bei GameStop im Angebot bekommen:

Laut Vergleichsplattformen gab es das Spiel bislang noch nie so günstig. Allerdings hat Amazon den Preis mittlerweile auf 33,60€ reduziert und ist somit nicht viel teurer. Dabei solltet ihr jedoch bedenken: Da CoD MW2 ab 18 freigegeben ist, fallen 5€ Versandkosten an. Bei GameStop könnt ihr diese vermeiden, wenn ihr das Spiel bei einer Filiale in eurer Nähe abholt.

Was bietet Call of Duty: Modern Warfare 2?

Bombastische Kampagne: Das Ende 2022 erschienene CoD: MW2 bietet eine Solo-Kampagne, die wie üblich spektakulär inszeniert ist und den typischen Call-of-Duty-Bombast abliefert. Die Story rund um einen durchgeknallten General, der den Westen mit Raketen bedroht, ist zwar nicht besonders spannend, aber immerhin führt sie euch an abwechslungsreiche Schauplätze von Amsterdam über Spanien bis nach Mexiko. Außerdem bietet sie mit Captain Price, Ghost und Soap MacTavish einige der beliebtesten CoD-Charaktere.

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Tolles Gunplay, niedrige Time to Kill: Für den Langzeitspaß sorgt wie üblich der Multiplayer. Dieser profitiert stark davon, dass die Waffen diesmal nicht nur ein hervorragendes Gunplay bieten, sondern auch sehr gut ausbalanciert sind. Das Tempo ist wieder ein bisschen langsamer als in Vanguard und Black Ops Cold War. Die Time to Kill ist allerdings sehr niedrig, schnelle Reaktionen sind daher nach wie vor spielentscheidend.

Maps & Modi: Die Maps sind gut und fair designt, hier und da hätten wir uns aber mehr Kreativität und spektakuläre Szenen gewünscht, wie man sie aus der Kampagne kennt. Bei den Modi hingegen zeigt Infinity Ward Mut zu Veränderungen. Mit Bodenkrieg und Invasion gibt es Modi, die stark an Battlefield und Titanfall erinnern. Außerdem kehrt der Spec Ops-Modus zurück. Das sorgt zwar für Abwechslung, allerdings wirken nicht alle neuen Ideen ganz durchdacht.

