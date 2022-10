Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Die Kampagne vom 2022er Call of Duty ist erstmals in der Shooter-Serie eine Woche vor dem regulären Release schon spielbar. Die komplette Story-Kampagne von Modern Warfare 2 kann schon seit dem 20. Oktober durchgespielt werden auf PC, PlayStation und Xbox - zumindest, wenn man die Vollversion vorbestellt hat. Wir haben die Kampagne durchgespielt und fassen im Test-Video die Stärken und Schwächen des Singleplayers von Call of Duty: Modern Warfare 2 zusammen und zeigen Gameplay-Material aus der PC-Version.

Einen geschriebenen Test zur Kampagne von Modern Warfare 2 findet ihr hier.