Call of Duty Modern Warfare 3 vorbestellen und Preorder-Bonus sowie Early Access für die Beta sichern

Das neuen CoD MW3 könnt ihr jetzt für PS5, PS4, Xbox und PC vorbestellen und euch den Preorder-Bonus sichern.

Die Preorder-Phase für Call of Duty Modern Warfare 3 wurde gestartet! Den am 10. November erscheinenden Shooter könnt ihr in der Standard-Version für PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One unter anderem bei Amazon zum Preis von 79,99€ vorbestellen und euch so den Preorder-Bonus sowie die frühen Zugang zur Beta im Oktober sichern:

Alternativ könnt ihr auch bereits im Xbox Store oder bei GameStop bestellen. Bei Amazon gibt es außerdem noch ein Merchandising-Paket, das die sogenannte Shadow Box sowie eine Lithographie, einen Aufnäher und verschiedene Aufkleber enthält:

Von der normalen Cross-Gen Edition abgesehen soll es noch die teurere CoD MW3 Vault Edition geben, die eine ganze Reihe von Bonusgegenständen einschließlich des Battle Pass für die erste Season bietet. Diese kostet 109,99€. Als physisyche Retail-Version ist diese Edition bislang zwar noch nicht aufgetaucht, ihr könnt sie aber bereits digital vorbestellen, etwa im Xbox Store:

Was ist der Preorder-Bonus?

Als Preorder-Bonus bekommt ihr das Soap Operator Pack, das ihr sofort in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone nutzen könnt. Zum Release soll es auch in Modern Warfare 3 verfügbar sein. Erstmals in der Reihe könnt ihr Ingame-Gegenstände aus dem Vorgänger auch in den neuen Teil mitnehmen, sofern diese dort ebenfalls vorhanden sind. Außerdem sollen Vorbesteller nach derzeitigem Informationsstand früher die Open Beta im Oktober spielen können.

2:06 Call of Duty: Modern Warfare 3 offiziell enthüllt und das ist der Reveal-Trailer

Was bietet die Call of Duty: Modern Warfare 3 Vault Edition?

Mit der Vault Edition von Modern Warfare 3 bekommt ihr nicht nur eine ganze Reihe von Ingame-Gegenständen und -Boni einschließlich des Battle Pass, sondern könnt sowohl mit der Open Beta als auch mit der Kampagne früher loslegen. Hier der Überblick über die Inhalte:

Nemesis Operator Pack mit vier Operator Skins

zwei Weapon Vaults

der BlackCell Battle Pass für eine Season (inkl. 1100 CP & 50 Tier Skips)

Early Access für die Open Beta

früherer Zugang zur Kampagne (etwa eine Woche)

Laut geleakten Informationen soll der frühe Zugang zur Kampagne am 2. November freigeschaltet werden. Offiziell bestätigt ist das bisher aber nicht. Außerdem bekommt ihr natürlich auch dann, wenn ihr die Vault Edition vorbestellt, das Soap Operator Pack als Preorder-Bonus.

Wann startet die Open Beta von CoD MW3?

Die Beta soll angeblich vom 6. bis 10. Oktober für die PS4 und PS5 beziehungsweise der 12. bis 16. Oktober für Xbox Series, Xbox One und PC laufen. Wann genau es für Vorbesteller losgehen soll oder ob sich diese Starttermine möglicherweise auf Vorbesteller beziehen und alle andere erst später in die Beta starten dürfen, ist noch unklar.

Auf der Homepage von Call of Duty ist derzeit von einer minimalen Dauer der Open Beta von zwei Tagen die Rede. Es wäre also möglich, dass man ohne Vorbestellung nur am Ende des oben angegebenen Zeitraums mitspielen darf.

Weitere spannende Neuerscheinungen sowie günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln finden: