CoD Modern Warfare 3 - Reveal-Event in Warzone 2 startet in Kürze: Alles zu Uhrzeit, Teilnahme und Belohnungen

Hier ist alles, was ihr vor dem MW 3-Reveal in Warzone 2 wissen müsst.

Activision hat Call of Duty: Modern Warfare 3 vor Kurzem offiziell angekündigt, allerdings hat der Publisher den Shooter bislang noch nicht enthüllt. Heißt: Ein richtiger Trailer mit längeren Gameplay-Szenen steht noch aus. Bislang gab es nur zwei kurze Teaser zu sehen. Das soll sich aber schon morgen ändern: Modern Warfare 3 wird im Rahmen eines Live-Events innerhalb von Warzone 2 komplett enthüllt.

Wann findet das Reveal-Event zu Modern Warfare 3 statt?

Termin: Am 17. August 2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr (Zeit in Deutschland)

Wie mache ich beim Reveal-Event mit?

Ihr könnt ganz einfach teilnehmen, denn der MW 3-Reveal findet innerhalb von Warzone 2 als temporäres Event statt. Loggt euch einfach am 17. August um 19:30 Uhr ein.

Das Reveal-Event trägt den Namen "Belagerung der Shadows", was ihr im Hauptmenü einfach als Spielmodus auswählen könnt.

Hierbei wird aber nicht nur MW 3 vorgestellt, sondern es gibt auch was zu tun. Schließlich handelt es sich bei dem Event noch immer um einen waschechten Spielmodus: "Schließt euch der Shadow Company an, stellt euch den Konni-Streitkräften, sichert chemische Waffen, bevor es zu spät ist, und holt euch zahlreiche Belohnungen", heißt es zum Inhalt des Events.

Übrigens: Activision hat bereits zwei Teaser-Trailer zu Modern Warfare 3 veröffentlicht, der untere zeigt uns die Rückkehr eines bekannten Bösewichts aus der MW-Reihe, nämlich Makarov:

1:48 CoD Modern Warfare 3 - Der erste Trailer zeigt die Rückkehr des größten Bösewichts der Serie

Diese Belohnungen könnt ihr beim MW 3-Reveal-Event freispielen

Innerhalb des Events könnt ihr also auch Belohnungen freispielen, darunter sogar eine neue Assault Rifle. Hier sind alle Event-Belohnungen im Überblick (via CharlieIntel):

Emblem – Konni Group

– Konni Group Calling-Card – Crimson Sound

– Crimson Sound Charm – Gas Canister

– Gas Canister Fahrzeug - Skin – Serpent Slayer

- – Serpent Slayer Battle Pass Tier-Skip

Neue Waffe – M13C Assault Rifle

Release, Beta und alle weiteren wichtigen Infos zu Modern Warfare 3

MW 3 wird zwar erst am 17. komplett enthüllt, der Release-Termin ist aber schon bekannt:

Am 10. November erscheint Call of Duty Modern Warfare 3 für PC, PS4, Xbox One, PS5 und Xbox Series S/X.

Eine Beta wurde ebenfalls schon bestätigt. Konkrete Termine dazu wurden geleakt:

Modern Warfare 3 verwickelt uns erneut in ein modernes Kriegsszenario und knüpft nahtlos an die Geschehnisse aus der Neuauflage von CoD: Modern Warfare 2 an. Diesmal bekommen wir es mit dem Fiesling Makarov zu tun, der sich im oberen Trailer ja bereits ankündigt.

Werdet ihr an dem Reveal-Event zu Call of Duty: Modern Warfare 3 in Warzone 2 teilnehmen?